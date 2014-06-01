Металлолом относится к видам отходов, при переработке которого получают сырье, пригодное для повторного использования. Сегодня разные крупные пункты приема металла принимают лом черных и цветных отходов. Многие люди, собирающие металл интересуются, какова стоимость 1 кг чугуна лом. На сайте крупной металлобазы "Металлолом" можно ознакомиться со стоимостью и заказать услуги. Избавиться от ненужного железа следует правильно. Ведь компании не только собирают лом, который захламляет большие площади, но и платят за него деньги.

Особенности вывоза металлолома

В процессе жизнедеятельности каждый человек сталкивается с тем, что у него собирается много не нужных вещей. Если в квартире их хранить негде, то вот на даче или частном доме можно встретить довольно много интересных вещей, доставшихся по наследству от бабушек и дедушек. Замена старой ванны, или крупной бытовой техники приводит к тому, что вещь нужно куда-то деть. Продать невозможно, мало кого сегодня интересуют подобные вещи, выбросить нельзя, мусор нужно утилизировать правильно.

Один выход избавиться от хлама - заказать услугу вывоз черного лома или самостоятельно отвезти в пункт приема металла. Согласно действующему законодательству, доход, который был получен в результате сдачи лома, налогом не облагается. Поэтому если попросят паспорт не бойтесь его предъявлять.

На сайте компании https://metallolom1.ru/ можно заказать услугу вывоза любого металла, в том числе лом кабеля и демонтаж разных зданий. Выезд машины бесплатный. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно связаться с менеджером, получить предварительную оценку стоимости лома, в зависимости от объема, дождаться машины и получить свое вознаграждение. Вывоз оформляется в любое удобное для клиента время.

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