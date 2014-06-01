Выбираем ритуальную службу

Что спрашивать при заказе памятника, чтобы выбрать качественное изделие? В первую очередь нужно определиться, из какого материала будет изготавливаться памятник. Это может быть мрамор, гранит, Нужно подробнее узнать про материал. Если гранит - то он не обязательно будет черным. Есть несколько пород камня. Например, черный гранит бывает китайским, карельским или из других стран. Выбирайте памятники на могилу екатеринбург на сайте uralkamen-dvor.ru.

Черный гранит - это обобщенное название группы материалов для изготовления памятника. При заказе памятника важно кроме его цвета и пород также уточнять страну происхождения. Также камень может называться черным гранитом, но иметь разные оттенки в зависимости от происхождения. В одном камне будет больше серых вкраплений. Также камень может обладать синевой или с вкраплениями зеленого камня. Цвет камня нужно выяснить заранее. Узнайте памятники и надгробия в екатеринбурге цены у менеджеров сайта.

Также при заказе нужно уточнить, сколько сторон полировано у памятника. Потому что бывают комплекты с полировкой только лицевой стороны. Также есть двухсторонняя полировка, от чего будет зависеть качество и внешний вид изделия. Также бывают комплекты, которые полируются полностью. Это очень важный момент и его нужно обязательно уточнить.

Также важно уточнить наличие фасок. Фаски могут быть просто сняты и отшлифованы в сером цвете или фаски могут быть полированными. Полированные фаски не являются обязательным условием. Бывает, что и с неполированными фасками комплект смотрится хорошо. Это дело вкуса и каждый выбираем тот комплект, которые больше нравится. Заказать комплект будет выгоднее в интернете uralkamen-dvor.ru. Полировка может улучшить вид некоторых пород камня. Также очень важен размер его элементов.

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