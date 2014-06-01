Педагогов все чаще увольняют за утрату доверия

Все чаще новости краснодарского края пестрят заголовками об увольнении педагогов, из-за утраты к ним доверия. Конечно, можно было бы не обратить на это особого внимания, если бы не опыт работы и заслуги в педагогической сфере людей, которые оказались, уволены из-за такой причины. Многие из педагогов, имеют неплохое количество наград за разные конкурсы и участие в других мероприятиях. В рабочей сфере, также о них отзываются хорошо, но тогда как же получается, что их увольняют по такой серьезной статье?

К сожалению, в некоторой степени, в появлении таких неприятных последствий, порой виновны сами педагоги, а тоне их уверенность в том, что они все выполнили правильно, и не допустили каких-либо оплошностей. Например, подобная неприятна ситуация случилась с Любовью Николаевной Сокол. Как сообщаются новости краснодарского края анапа давно знакома с этой женщиной. Ведь она, начиная свой профессиональный путь с обычной учительницы, в итоге смогла стать руководителем детского сада «Огонек». Следует заметить, что за время работы учителем, она не только получила множество наград за участие в разных мероприятиях и достижения в профессиональной сфере. О ней также нередко писали в независимой народной газете, и даже опубликовали рассказ в книге «Учитель Школа Жизнь».

Почему уволили Любовь Николаевну

Как сообщается на новостном сайте https://vkpress.ru/, причиной увольнения стала статья о потере к ней доверия. А источником таких неприятных последствий был счет, который ею был открыт в 2009 году в одном из банков города. В предоставленной ею декларации было указано, что этот счет открытый ею был в 2016 году. Не рассматривая далее о том, как происходило использование этого счета за время с момента его открытия и до 2016 года, Прокуратурой было выписано предписание о необходимости устранения выявленного им нарушения закона.

Причиной же открытия этого счета, была необходимость получения кредита, выплаченного ею, кстати, в срок. Но после его погашения, женщина была уверена, что банк закроет автоматически этот счет, так как впоследствии она им не пользовалась. Но оказалось, что для выполнения закрытия счета, ей нужно лично прийти в банк и расторгнуть договор. И эта информация ей стала известно в 2016 году, когда она вновь обратилась в банк для открытия счета.

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