Если вам нужны качественные редукторы

Что нам известно о «Заводе «Русский привод»? Он создает самые разные редукторы. Речь идет о продукции типа Ц2 и 1Ц2У, ЦЗУ и РМ. Перейдя на официальный сайт https://rusprivod.ru/, вы сможете найти еще и мотор-редукторы МЧ или 1МЦ2У, ЗМП.

В качестве предлагаемых товаров сомневаться не приходится, все подтверждено Сертификатом соответствия ГОСТ-Р. Ни один редуктор не обходится без выходного контроля (этот этап является обязательным). Выполняется гарантийный ремонт (замена), если в этом возникнет необходимость.

Добавим, что продукция отгружается максимально быстро, доставка возможна в любой регион страны. Завод сотрудничает с ООО «Желдорэкспедиция» и ООО «Деловые динии». Заглянув на официальный сайт, можно отыскать рекомендации относительно выбора мотор-редуктора или редуктора. Каждому заказчику же хочется, чтобы приобретение оправдало все его ожидания! При правильном выборе изделие прослужит долгие годы.

Неплохим приобретением станет редуктор Ц2У 250 или 1Ц2У-250. Это цилиндрическая 2-ступенчатая горизонтальная продукция. Сфера применения – общемашиностроительная. По названию можно догадаться, что межосевое расстояние тихоходной ступени равно 250 мм.

Подобный редуктор может справиться с постоянной/переменной нагрузкой, ее направление или реверсивное, или только в одну сторону. Длительная работа с таким элементом не станет проблемой, при необходимости можно делать остановки. Возвращение валов может быть в разные стороны.

Обратим внимание на такой параметр, как частота вращения входного вала. Здесь есть небольшое ограничение – максимум 1800 оборотов за 60 секунд. Максимальная запыленность воздуха – 10 мг на 1 кубометр. Товар имеет 2 климатических исполнения – Т и У (категории размещения – 1…3). Но не будем забывать и о климатическом исполнении УХЛ.

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