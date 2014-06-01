Перевозить чувствительные к температуре грузы на самые большие расстояния можно с помощью специальных контейнеров рефрижераторов. По сути - это огромная транспортная тара, которая может поддерживать любую температуру в самых разных климатических условиях. В Российской Федерации чаще всего их используют в качестве стационарных холодильных камер. А купить контейнер рефрижератор можно на сайте компании "Refko".

Благодаря специальным технологиям производства контейнер может поддерживать температуру от минус тридцати пяти до плюс тридцати градусов по Цельсию. Существуют и модели, с так называемой, глубокой заморозкой. Они могут опускать температуру до минус семидесяти градусов. Отметка на термометре меняется именно благодаря специальной рефрижераторной установки, однако её можно и не включать, тогда контейнер будет служить в качестве своеобразного термоса, долгое время сохраняя температуру помещенного в него объекта.

Работа такого контейнера достаточно проста. Воздух доведённый до необходимой температуры циркулирует внутри контейнера, создавая нужный режим. Чаще всего, для такого рода оборудования используют хладагенты. Что касается проверенной временем компании "Refko", то она предлагает широкий ассортимент рефрижераторов, причем на холодильный контейнер цена достаточно выгодна.

Необходимо учесть, что компания "Refko" имеет большое количество преимуществ, среди которых:

Высокое качество оборудования, которое производят согласно международным нормам и стандартам. На все агрегаты есть соответствующие документы и сертификаты; В штате компании трудятся только квалифицированные и опытные специалисты; Выполнение заказов любых объёмов; Выгодные условия для полноценного сотрудничества.

А узнать больше информации о компании "Refko" можно на сайте - https://refko.ru/.

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