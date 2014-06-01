Удаленный доступ к компьютеру через VPNKI

Нужен удаленный доступ к компьютеру? Это очень просто. Кликните по ссылке и воспользуйтесь сервисом VPNKI. Подключение осуществляется максимально быстро. Приобретать, регистрировать и платить деньги провайдеру за статистический IP-адрес не нужно. Пошаговая инструкция состоит всего из трех примитивных действий, с выполнением которых справится даже начинающий пользователь. Если их выполнение все же вызовет некие трудности, то на помощь немедленно придет лояльная техподдержка, работающая в режиме 24/7. Напомним, две недели сервисом можно пользоваться абсолютно бесплатно.

Об IP-адресах

Каждый сайт в интернете имеет уникальный статический IP адрес, состоящий из четырех групп чисел. Это позволяет поисковым машинам довольно быстро находить его среди миллиардов подобных ресурсов. Аналогичными идентификаторами обладают и компьютеры, подключенные к интернету. Однако, система изначально не была рассчитана на такое бурное и стремительное развитие, поэтому свободных адресов уже не осталось.

Для решения проблемы использовали два пути: создали новый формат и ввели, так называемые, «динамические адреса», которые и используются на бытовом уровне. Фишка в том, что войти с их помощью в сеть можно, а из сети попасть на свой компьютер уже нельзя, поскольку он фактически не имеет идентификации. Никак не распознается.

Возникает логичный вопрос, а как тогда получить удаленный доступ, если динамический адрес хаотично изменяется? Для этого используются, так называемые, VPN-тоннели. В нашем случае речь идет о зашифрованном протоколе обмена между сервисом VPNKI и компьютерами пользователей через их внутренние IP-адреса, минуя провайдера, который как бы остается не у дел. Естественно, «тоннель» начинает функционировать только после установки на пользовательский компьютер клиентской программы.

Следует отметить, что ничего инновационного в данной услуге нет. Ею активно пользуются на корпоративном уровне при наличии потребности удаленного доступа, например, к видеокамерам, работающим по сети, либо к компьютерам, либо иным устройствам, имеющим доступ в интернет.

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