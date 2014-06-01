Потратим деньги на качественные тепловентиляторы?

Отопительные агрегаты «Волкано», что предлагаются на сайте https://nizhniy-novgorod.volcano-pl.ru/ по доступным ценам, становятся все более популярными среди покупателей. Подобные товарные позиции выделяются своей высокой надежностью. Есть определенный гарантийный срок. Если в это время продукция выходит из строя, то ее обязательно заменяют на новую. С таким приобретением в помещении всегда будет максимально приятная температура!

На многочисленных объектах активно применяются калориферы Volcano:

автомойки

ангары

складские помещения

Давайте обратим внимание на третий пункт из этого списка. На складах должна поддерживаться температура на уровне +15оС. Если высота потолка составляет более 7 м, стоит дополнительно устанавливать дестратификаторы (они должны размещаться под потолком). Речь идет о смесителях воздуха, что направлены вниз. В итоге расходы, связанные с отоплением, сократятся на 25%.

Для складок используют надежные тепловентиляторы «Волкано», например, можно отдать предпочтение удобной модели Volcano VR2. Благодаря ей улучшается атмосфера во многих производственных помещениях. Продукция получила двойной теплообменник, вот почему тепловая мощность составляет 50 кВт.

Для создания теплового оборудования Volcano, что активно используется на складах, применяется прочный ПВХ-материал. Проблемой не будет ни статическое, ни динамическое воздействие, как и температурные перепады.

Обратим внимание на конструкцию крепления элементов, что была запатентована. Благодаря Smart Lock гарантируется отличное прилегание компонентов. Крепление продукции Volcano возможно к стене (потолку). С монтажными работами проблем никогда не возникает.

К преимуществам товаров, что вы можете заказать онлайн, стоит отнести использование ребер-ламелей, изготовленных из качественного пластика. Минимальный шум – всего 48 дБ, что неплохо для больших складских помещений. Исполнение мотора может быть ЕС или АС, главные отличия – это регулировка, потребляемая мощность. Первый вариант на 19% экономичнее.

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