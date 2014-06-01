Магазин открыток

Открытки всегда пользовались особой популярностью. Послать открытку, значит проявить особое внимание, расположение к адресату и сделать ему приятное. Обычно открытки продаются в книжных магазинах, как сопутствующий товар. Но их ассортимент так разнообразен, что открытки можно выделить отдельно и строить свой бизнес, продавая исключительно открытки. Ведь не смотря на многообразие «средств связи» и возможностей поздравить, существуют профессиональные праздники и не только, когда открытки закупаются оптом. И не только для поздравлений. Существуют тематические подборки открыток, например виды города и так далее. Открыть магазин, где будут продаваться только открытки — замечательная идея. Выбирайте также сдэк для магазина на сайте cdek-uzao.ru, чтобы наладить логистику. Ищем помещение для вашего магазина. Это будет небольшое, но удобно расположенное здание. Товар не займет много места, а значит можно ограничиться малой площадью. Сделайте косметический ремонт и приведите помещение в порядок. Возможно, вы захотите сделать необычный дизайн и воплотить интересную идею — это будет замечательно. В магазине должен быть выставочный зал и комната-склад, где будут храниться открытки. Теперь, когда помещение ваше готово, можно перейти к подбору ассортимента. Возьмите бизнес-каталог и просмотрите все полиграфические фирмы, которые занимаются продажей открыток. Ассортимент в вашем магазине должен быть самым полным, поэтому к выбору нужно подойти серьезно. Пройдитесь по фирмам и посмотрите каталоги, ясно и то, что вам придется заключить договор с несколькими фирмами, потому что в одной вы не найдете всего многообразия. Существуют частные организации, которые предлагают на продажу авторские открытки. Это могут быть музыкальные, панорамные и много других видов интересных открыток. Удобно то, что такие фирмы, как правило, работают с отсрочкой платежа, и платить за товар вы будете по факту продажи. Если вы выбрали полный ассортимент, теперь переходим к заказу оборудования. Продумайте, как будет располагаться товар и, исходя из этого, закажите стеллажи и витрины. Многие фирмы, которые занимаются продажей оборудования, могут изготовить его под заказ по вашему индивидуальному проекту. Цены на продукцию лояльные и услугу доставить и установить оборудование, как правило, предоставляет фирма — производитель. Это очень удобно. После того как необходимое оборудование уже у вас в магазине, продумайте, как расположить тот ассортимент открыток, который вы подобрали таким образом, чтобы покупателям было удобно в них ориентироваться. Возможно, вместе с открытками вы захотите продавать сопутствующий товар. Это может быть канцелярия, мелкие подарочные сувениры или брелки. В любом случае, товар, который будет продаваться в вашем магазине должен соответствовать подарочной тематике. Для успешной торговли вам необходимо приобрести кассовый аппарат и персональный компьютер. Кассовый аппарат вы регистрируете в налоговой инспекции, там же получаете лицензию и патент — это необходимые атрибуты торговли. Что бы вести правильный учет и ориентироваться во всем многообразии товара, вам нужен компьютер. Вести соответствующую документацию, выписывать накладные и налоговые накладные по требованию покупателя. Если вы хотите сэкономить в средствах, можно приобрести компьютер бывший в употреблении. Для работы его будет достаточно. Штат в магазине будет небольшой. Для функционирования магазина вполне достаточно будет двух продавцов и кассира. Магазин открыток будет всегда пользоваться спросом у покупателей, но перед его открытием, вам нужно заявить о себе. Проводим рекламную акцию. В полиграфических фирмах, с которыми вы уже сотрудничаете, можно заказать любые открытки или календарики. Можно к открытию заказать фирменную продукцию, которая будет идти в качестве подарка. Придумайте интересное название магазину и в честь открытия украсьте фасад воздушными шарами. Дайте рекламу на радио и разместите информацию об открытии магазина на билборде в центре города. В магазине должны быть доступны для покупателей красочные каталоги открыток. С их помощью можно легко подобрать открытку интересующей тематики. Разместить информацию о вашем магазине в сети Интернет. Заключите договор с фирмами, которые предлагают услуги поздравлений и курьерской доставки. Их клиентам всегда понадобятся яркие, красочные открытки на все случаи жизни, чтобы поздравить с праздником или юбилеем.