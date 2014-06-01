Огнезадерживающие клапаны – основа пожарной безопасности здания

Система работы клапана

Обслуживание оборудования

отремонтировать приводы клапанов не сможет человек без специфических знаний;

обслуживать клапана должна та компания, которая произвела их установку;

непрофессиональное вмешательство может вывести из строя всю систему.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Пожарная безопасность промышленного объекта – это важный момент работы любой компании. Нужно понимать, что возникновение пожара при использовании самого разного оборудования, станков, машин весьма возможно, поэтому вентиляционные системы необходимо снабдить всеми возможными противопожарными средствами. Это снизит риск потери всего имущества при пожаре и поможет локализировать стихию в одном помещении. Для обеспечения пожарной безопасности сегодня обязательно используют клапан огнезадерживающий. Он позволяет ограничить проход угарного газа, дыма и языков пламени через вентиляционные системы предприятия или другого коммерческого объекта.для оценки пожарной безопасности можно заказать на сайте smway.ru.Такое оборудование, как клапан огнезадерживающий, относят к нормально открытым клапанам. В обычной ситуации они не мешают работоспособности вытяжной системы. Когда же температурный режим говорит о том, что в помещении началось стихийное бедствие, клапаны автоматически срабатывают и перекрывают вытяжную систему. Это позволяет предотвратить попадание продуктов горения и самого огня через вентиляцию в другие помещения. Таким образом, достигаются многие плюсы: здоровье и жизнь сотрудников компании остаются в безопасности; удается снизить финансовые потери при пожаре; справиться со стихией пожарной службе будет намного проще, на это уйдет меньше времени. История знает тысячи случаев, когда неправильная установка противопожарного оборудования или преднамеренная установка нерабочих клапанов завершалась разрушительными пожарами, в которых страдало все здание, портилось все имущество, фирмы утратили трудоспособность и вынуждены были признать себя банкротами.Пожарная безопасность должна всегда контролироваться. Для этого при оборудовании здания противопожарными средствами инженеры должны предусмотреть проверочный блок управления всеми системами безопасности. Это поможет вам за считанные минуты проверить работоспособность всех элементов, готовность приводов клапанов к выполнению своих обязанностей. Если же вы обнаружили неполадки, стоит сразу же вызывать мастеров, и причин для этого достаточно:Использование противопожарного оборудования имеет много правил. Если вы не установили клапан огнезадерживающий в одном из помещений вашей компании, обязательно сделайте это. Пожарная безопасность всегда окупается присутствием уверенности в работоспособности своей фирмы и безопасности всех сотрудников.