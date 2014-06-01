3 мифа об автомобилях из Штатов

Белорусский рынок “вторички” медленно, но верно наполняют авто из Америки. Несмотря на все их достоинства, вокруг автомобилей с аукционов все еще существует множество мифов. Многие отечественные автолюбители считают, что раз эти машины пережили ДТП, то покупать их не стоит. Так ли это на самом деле? Какие еще мифы существуют вокруг рынка б/у авто из США?

Доставка из Америки - это очень долго

На форумах автолюбителей можно найти различные отзывы о том, что купленный ими транспорт ехал в Беларусь полгода, а то и больше. Такие случаи бывают, но это скорее исключение, нежели правило. В основном это происходит по вине дилера, который не удосужился как следует проверить экспортные документы перед покупкой. Из-за этого автомобиль застрял на таможне. Или же авторы таких постов заказывали авто с аукциона Copart самостоятельно, чего эксперты делать не рекомендуют.

Реальная продолжительность доставки машины из Америки - 2-3 месяца. Она зависит от ряда факторов: удаленность площадки от порта отгрузки, маршрут корабля, который доставляет контейнер с машиной и многое другое.

Такой срок доставки гарантирован, если вы обращаетесь к опытному посреднику. Эксперты

americamotors.by имеют богатый опыт доставки и растаможки автомобилей из США в Беларусь. Компания предоставляет комплексную помощь в приобретении подержанного транспорта. Благодаря AMERICA MOTORS обладателями качественного и надежного авто стало огромное количество наших соотечественников. С отзывами о работе компании вы можете ознакомиться в соответствующем разделе на сайте.

Все машины - крашеные и битые

Действительно, практически все авто на вторичном рынке США https://americamotors.by/catalog/all/car - это авто после ДТП. Именно поэтому они стоят так дешево - аукционная стоимость ТС может составлять всего 2000-2500$. При этом стоимость “под ключ” не будет превышать стоимость аналога на внутреннем белорусском рынке.

На авто из Америки невозможно найти запчасти в Беларуси

Так действительно было, когда “битки” только начинали появляться в РБ. Но сегодня это не так: с ростом популярности автомобилей из Северной Америки запчасти на них больше не являются проблемой.

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