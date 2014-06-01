Как правильно варить кофе?

Употребление горячих напитков с утра – незаменимая традиция для людей, привыкших с момента пробуждения получать необыкновенный заряд бодрости. Для ценителей здорового образа жизни будет привлекателен оригинальный рецепт варки кофе в турке, который предполагает непосредственную засыпку на дно измельченных зерен и соли, после чего происходит эффективное прогревание на слабом огне в течение одной минуты.

Секреты успешной варки кофейных напитков

После добавления воды и постепенного размешивания эксперты советуют продолжать манипуляции подогрева до возникновения пузырьков. После снятия с огня необходимо будет подождать 10 секунд. Следом за доведением кофе до кипения повторно нужно снять с плиты и дождаться, пока опустится пена. Хороший кофе украсит своим присутствием:

уютные семейные и дружеские посиделки;

запланированный поход в ресторан и кафе;

перекус во время рабочего перерыва.

Кофе как идеальное средство релаксации

Поклонников сбалансированного рациона волнует актуальный вопрос, сколько в кофе содержится кофеина, который выступает в качестве основного активного компонента. Превышение показателя дневной нормы кофеина (400 мг) приводит к неблагоприятным последствиям для человеческого организма, в частности к:

раздражительности;

головной боли;

бессоннице.

Кофе из турки, сделанный по классике, содержит до 650 мг кофеина на литр. Допустимая доза приравнивается к 7 чашечкам в день. С применением виски и взбитых сливок для колоритного украшения создается кофе по-ирландски на основе классической рецептуры, которая повсеместно используется не только простыми обывателями в домашних условиях, но и на территории респектабельных ресторанных комплексов.

Примечательная особенность подачи такого напитка состоит в том, что его преподносят для истинных гурманов не в чашках, а в специализированных прозрачных высоких кофейных стаканах на ножке. В ходе приготовления кулинарного творения большое внимание уделяется прогреванию подобных так называемых «айриш-стаканов», которые перед трапезой необходимо подержать под струей горячей воды.

Не упускайте возможности приготовления кофе, что позволит добиться воссоздания качественного горячего напитка, способного принести колоссальное вкусовое удовольствие всей семье во время повседневного и праздничного застолья.

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