Для тех, кто любит поэзию

Как бы современное общество не менялось абсолютно по всем параметрам: стандартам красоты, технологиям, возможностям и так далее. Но вкусы в основном остаются прежними, испокон веков люди любили литературу и поэзию. И что нас не может не радовать, что эта любовь и традиция продолжается до сегодняшнего дня. Иногда так прекрасно окунуться в прошлую эпоху и почитать стихи великих поэтов. Например, есть такой великий поэт Петр Вяземский.

Кто такой Петр Вяземский?

Не каждый знаком с творчеством данного поэта, потому что его творчество началось в далеких 1800-ых годах, после чего по российской территории накрыла слава великого поэта Пушкина, который был звездой и прозванным «полубогом», устами других поэтов. Вяземский был не только поэтом, но и историком, литературным критиком, публицистом. Петр относился к княжескому роду, был образованным и владел несколькими языками. Он вел весьма активную, бурную деятельность по миру. Вяземский работал в Варшаве, Германии, Швейцарии, но никого не пропадал с российских горизонтов, и всегда имел свою публику.

Познакомиться с творчеством великих поэтов вы можете на сайте https://pishi-stihi.ru. Здесь вы найдете стихи Огарева, стихи Капниста, Маяковского, Хлебникова, Цветаевой и многих других. Иногда прочтение стихов заменяет прочтений любой другой художественной литературы. Ведь это не просто рифмованные строки, а также некоторая история, рассказ, сложенный в стихах.

Самое интересное, что когда мы читаем стихотворения, написанные более двухсот лет назад, мы на мгновение попадаем в другую эпоху. Иногда даже могут попадаться слова, которые давно уже не используются в нашей речи. Таким образом, мы расширяем свой словарный запас, образовываемся и тренируем память. Но самое главное, что можно заметить, что неважно в каком году было написано стихотворение, какой век и страна стоит подписью, а важно, что двигает всем одни и те же чувства. На творчество толкает нас любовь, которая вдохновляет нас на те самые рифмы, из которых потом слагаются песни. Читайте стихи для себя, для души и для любимого человека.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...