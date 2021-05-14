Детский тренер по большому теннису

Друзья, я хочу поделиться некоторыми мыслями о детском теннисе. Читайте также, как получить профессию фитнес-тренера здесь на сайте www.fitnesstrener.ru. Мой сын занимается большим теннисом с 5, 5 лет и все, о чем я сейчас жалею – о выборе первого тренера моему ребенку. К этому вопросу надо относиться со всей ответственностью.

Приведу пример из своей жизни. Я люблю большой теннис, поэтому для меня было очень приятно, когда мой сын выбрал именно этот вид спорта, увидев своими глазами игру детей на корте. С тех пор он готов сутками играть, пропуск любой тренировки для него катастрофа. Но изначально все сложилось не так радужно. Получилось так, что с 5, 5 до 7 лет мой сын занимался с плохим, мягко говоря, тренером. Тренировочный процесс, как оказалось в дальнейшем, был построен по принципу еще «совковых» времен, тактический и технический рисунок игры совершенно устарел, но в тренировочный процесс я не вмешивалась, поскольку каждый должен знать свою работу и я полностью доверяла тренеру. А жаль… Тренировки приносили вред здоровью моего ребенка! Кроме того, этот детский тренер не имел доже лицензии на тренерскую деятельность, хотя был довольно хорошим теннисистом советских времен.

В семилетнем возрасте случай свел нас с другим тренером. Мы подали заявку на детский турнир, стали в нем участником и я поняла, что мой ребенок практически ничего не умеет, включая такие важные в современном теннисе элементы игры, как движение ногами и «кручение» мяча! А еще, ко всему прочему, играет ракеткой не для своего возраста, что привело к проблемам с кистью правой руки, некоторым проблемам с мышцами живота (прессом) и перенагрузке трапециевидной мышцы правого плеча. Когда я поменяла тренера, он уже через месяц начал играть совершенно по-другому. Новому тренеру пришлось изменять всю технику, и поверьте – это большая и тяжелая работа. Но наш детский тренер оказался замечательным педагогом и в 7 с половинной лет он на детском турнире в возрасте до 10 лет по Украине занял 6 место. Если учесть, что дети в основном были 9-10 лет, он был самый маленький и 6 место дорогого стоит.

Поэтому, прежде, чем отдать ребенка в теннисную секцию, очень внимательно отнеситесь к выбору наставника, узнайте о нем побольше, поищете отзывы, узнайте о лицензии и т. д. Отдавайте своих детей на большой теннис. Это действительно, очень зрелищная, энергичная и эмоциональная игра!

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...