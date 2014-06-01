Новинки керамики

Космогоническая символика древних цивилизаций, пышный мозаичный декор римских палаццо и византийских дворцов, изящные орнаменты в духе ар-нуво, абстрактные рисунки в стиле городского граффити — все перечисленное легко отобразить в интерьере с помощью новых серий керамической плитки, созданных ведущими производителями. Выбирайте также столешницы из камня на сайте stoleshnitsi.com.

Дизайнеры не просто интерпретируют богатое историческое наследие — они берут из этой сокровищницы лучшее, чтобы удовлетворить потребность человека в прекрасном. Последние модные тенденции:

плитка, напоминающая природные минералы;

яркие розетоны и фризы;

флористические мотивы в современной трактовке.

Полы из керамогранита «под натуральный камень» всегда считались престижными. В наши дни искусство подобной имитации вышло на качественно новый уровень. Так, сияющая поверхность плитки из коллекции Museum испанской фабрики Peronda реалистично передает фактуру элегантного мрамора с едва заметными переливами оттенков и благородного черного, красноватого и коричневатого оникса с белыми прожилками. Производители используют особые технологии окраски своих изделий, которые и помогают добиваться такого правдоподобия. Если раньше рисунок на поверхности керамики воспроизводили с помощью форм- трафаретов, то теперь для его создания применяют бесконтактную цифровую печать. Она позволяет получать на каждой плитке уникальный узор, отличающийся нюансами оттенков и расположением линий.

Краски в виде мельчайших капель попадают на поверхность сырых заготовок и образуют четкий рисунок фотографического качества. В процессе обжига изображение прочно закрепляется на основе, не смывается и не стирается. Слой стеклообразной глазури помогает придать плиткам глянцевый блеск и сделать их еще эффектнее. Конечно, однородное покрытие из полированного керамогранита с практически незаметными швами смотрится отлично и само по себе, но, дополненное акцентами в виде фризов и розетонов. оно выглядит еще интереснее. Такие декоративные вставки компонуют из нескольких элементов по модульному принципу. В результате можно получать композиции разного размера — от совсем небольших (площадью около 1 м2) до протяженных панно, занимающих практически все помещение. Для их изготовления мастера применяют как традиционную технику инкрустации из керамики контрастных цветов, так и совсем новую методику' создания рельефного орнамента с золотистым напылением.

Настоящие жемчужины коллекций плитки — роскошные розетоны, в которых переплетаются геометрические узоры, растительные рисунки, изображения фигур и мистические символы. Художники часто используют исторические орнаменты в виде античных меандров и круглых витражных окон готических соборов и замков, мотивы графики эпохи Возрождения. Каждое такое изделие — настоящее произведение искусства, делающее интерьер уникальным. Еще одна интересная тема керамического дизайна — привлечение винтажных мотивов с флористическими нотами. Коллекции спокойных оттенков с изображениями цветов, листьев и бутонов восходят к декораторскому искусству викторианской эпохи и творческим поискам модернистов. Напольные покрытия из такой плитки похожи на ковры или цветущие луга — интерьер радует яркими красками в любую погоду.

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