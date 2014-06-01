Проще предупредить

К счастью, медицина довольно давно разобралась в механизмах тромбообразования, и риски, с которыми сопряжены травмы и хирургические вмешательства, сегодня очень серьезно учитываются. В частности, помимо специфических препаратов, врачи стали назначать пациентам средства, препятствующие тромбообразованию. При этом количество венозных тромбозов и эмболии статистически достоверно снижается до минимума, в то время как без адекватной тромбопрофилактики те или иные осложнения, связанные с тромбообразованием, наблюдаются у 60% пациентов, перенесших сложные ортопедические операции. Глубокие вены нижних конечностей (особенно в послеоперационный или посттравматический период) - настоящий «рай» для тромбов. А если они попадают в легочную артерию, ситуация становится просто критической. Читайте также, как проходит растаможка медицинского оборудования на сайте spb-barracuda.ru.

Итак, есть проблема, есть решение - казалось бы, все просто. Но, увы, первые препараты, разработанные для профилактики венозных тромбозов и эмболии, отличались рядом недостатков. Так, медикаменты для орального применения оказались неэффективными (как, например, аспирин) или же просто опасными ввиду повышенного риска кровотечений и других серьезных побочных эффектов. А более безопасные и эффективные препараты, препятствующие образованию тромбов, были предназначены для парэнтерального (внутривенного или внутримышечного) введения. Кроме того, применение данных препаратов должно было обязательно сопровождаться регулярным лабораторным контролем.

В этих случаях тромбопрофилактику осложняет и тот факт, что курс инъекций соответствующих препаратов должен составлять как минимум 10 (а лучше — целых 35) дней. Очевидно, что проводить долгие недели в стационаре ради курса уколов никто не будет. Как результат, пациент, выписавшийся из травматологического отделения, нередко оказывается в кардиореанимации. И хорошо, если симптомы ТЭЛА будут распознаны вовремя, а течение болезни не окажется молниеносным — тогда врачи, скорее всего, смогут спасти «несознательного» пациента.

Комфорт и безопасность

К счастью, фармакологическая наука не стоит на месте, и уже в марте этого года пациент, которому требуется тромбопрофилактика, сможет получить ее с максимальным комфортом - на фармацевтический рынок России выходит препарат Прадакса - прямой антикоагулянт, назначаемый перорально. Таким образом, вместо традиционных уколов пациент получает капсулы, которые легко проглотить, просто запив водой. К тому же принимать препарат нужно всего один раз в день.

Она является пероральным прямым ингибитором тромбина обратимого действия. Что немаловажно, Прадакса взаимодействует не только со свободным тромбином, но и с таким, который уже связался со сгустком. Так как Прадакса инактивирует тромбин, выключается следующее звено в каскаде реакций, в результате чего не происходит превращения фибриногена в фибрин, а значит, и формирования сгустка.

И, наконец, заслуживают внимания хорошие показатели безопасности препарата. В частности, минимален риск лекарственных взаимодействий. Кроме того, Прадакса в сниженной дозировке назначается пациентам с почечной недостаточностью средней тяжести и пациентам старше 75 лет. Последнее особенно актуально, если вспомнить, насколько распространены переломы нижних конечностей в пожилом возрасте.

Итак, по совокупности факторов (удобство приема, надежность и безопасность применения) Прадаксу на сегодняшний день можно назвать одним из лучших антикоагулянтов. Именно поэтому заведующему аптекой (или любому другому сотруднику, занимающемуся поставками) просто необходимо сделать пометку в своем еженедельнике «не забыть заказать Прадаксу».

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