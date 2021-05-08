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      • Знакомимся с миром виртуальной реальности

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 8-05-2021, 10:17
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      На сегодняшний день технологии настолько быстро развиваются, что очень хочется погрузиться вместе с ними и ничего не упустить. За последние годы на Пике популярности стала технология виртуальной реальности. Если Вы давно мечтали посетить и окунуться в что такое действие, что стоит посетить невероятно крутой клуб виртуальной реальности, которая вас максимальным образом впечатляет и оставит невероятные ощущения и эмоции. Новый vr клуб ждет своих посетителей и предлагает провести время вместе с новыми технологиями. На сайте клуба virtuality.club вы можете узнать более детально и подробно о возможностях, об услугах и прочее.

      Что предлагает в клуб виртуальной реальности

      Здесь вы можете прийти с компанией и окунуться в мир развлечений, игр и аттракционов виртуальной реальности, которые созданы на базе самых последних технологий ведущих производителей. В клубе можно провести одиночные игры или командные игры, в любом случае вы останетесь в невероятном восторге от происходящего. Здесь можно:

      • Насладиться праздничной атмосферой
      • Получить незабываемые эмоции
      • Поучаствовать в командных играх и квестах
      • Опробовать на себе новейшее оборудование виртуальной реальности
      • Также вас ждет отличный уровень сервиса

      Бронируем сеансы

      На профильном сайте клуба virtuality.club вы можете самостоятельно забронировать себе удобное время для посещения. Для этого вам необходимо указать ваше имя и актуальный номер телефона, также оставить действующий e-mail

      и указать количество людей, дату и время. Также на вышеуказанном сайте вы сможете ознакомиться со всеми услугами, возможностями клуба и ознакомиться с актуальными ценами.

      Покупаем очки виртуальной реальности

      Также команда специалистов и профессионалов, профильная компания, которая ориентируется во всех тенденциях данного направления и предлагает огромный ассортимент различных шлемов и очков VR/AR/MR. Чтобы купить vr очки вам необходимо посетить сайт virtuality.club и более детально ознакомиться с ассортиментом. Здесь вы можете найти разные типы шлемов, например, шлем виртуальной реальности, также можете узнать все подробности про шлем смешанной реальности и помимо этого, есть информация про шлем дополнительной реальности.

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