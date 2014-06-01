Как скачать флеш плеер на компьютер

Наличие на компьютере установленного Flash Player от компании Adobe – важная составляющая комфортного серфинга по сети интернет. До сих пор многие сайты включают в себя элементы, написанные с применением флэш-технологий, да большая часть видео-плееров и музыкальных сервисов в сети все еще работает именно на Flash. Смотрите также, как сделать подбор семантического ядра на сайте www.rush-analytics.ru. Несмотря на то, что HTML5 уже активно вытесняет Flash из Интернета, разработчики и владельцы сайтов еще не скоро откажутся от старого формата, а значит, на компьютере обязательно должен быть установлен этот компонент. Для пользователей, предпочитающих работать в браузерах Chrome, Internet Explorer и Edge, предусмотрена специальная версия Flash Player, заранее встроенная в браузер. Тем же, кто пользуется для серфинга по сети Opera или Firefox, требуется скачать флеш плеер на компьютер и установить его, следуя простым инструкциям. На самом деле, в этом нет ничего сложного, и вся процедура займет лишь несколько минут времени.
Скачивание файла
Для того чтобы скачать актуальную версию установочного файла на диск компьютера, потребуется:
Запустить именно тот браузер, с которого чаще всего ведется просмотр страниц Интернета.
Вписать в адресную строку обозревателя «get. adobe. com/ru/flashplayer».
Нажать на клавишу «Enter». Кликнуть по кнопке «Установить сейчас».
Подтвердить скачивание и дождаться окончания загрузки файла.
Убедиться, что файл получен, перейдя в папку со скачанными файлами. Установка
Чтобы установить Flash Player, потребуется дважды щелкнуть по файлу в папке с загрузками и нажать на кнопку «Запустить», если таковая появится (что может зависеть от настроек безопасности, установленных в Windows).
После этого произойдет автоматическая загрузка исполняемых файлов программы и начнется их установка, которая может занять некоторое время. Во время выполнения процедуры, рекомендуется закрыть все программы, в том числе и браузер, для которого устанавливается проигрыватель. В противном случае, мастер установки сообщит о конфликте и откажется продолжить работу, пока все блокирующие приложения не будут закрыты. После того, как установка будет успешно завершена, следует нажать на кнопку «Готово», и выполнить перезагрузку компьютера. Это действие будет гарантировать, что при следующем запуске браузера все компоненты установленной программы будут задействованы и готовы к работе.
Другие обозреватели
Как было сказано ранее, для работы компонента «Flash Player» в других браузерах, кроме Opera и Firefox, не требуется дополнительно скачивать и устанавливать программное обеспечение. Данный компонент уже есть часть программ, и обновляется совместно с ними. Дополнительные настройки для Flash Player производить также не требуется. Компонент по умолчанию включен, и воспроизводит нужное содержимое на страницах. Если сайт запрашивает доступ к веб-камере или микрофону, будет выведено соответствующее уведомление, после чего пользователь должен решить, предоставить ли программе нужные полномочия или нет. В случае необходимости (например, для ускорения загрузки некоторых flash-содержащих страниц) можно отключить данную программу в настройках используемого обозревателя.