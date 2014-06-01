Когда нужны запчасти к спецтехнике

Такие «помощники» позволяют нам выполнять разные работы, причем на них уходит не так много времени, как в случае с ручным трудом. Надежная спецтехника – это необходимость в современном мире. Конечно, есть известные производители, которые предлагают нам надежные модели, однако даже последние не могут выполнять возложенные на них задачи вечно.

Запчасти DOOSAN нужно будет купить, если со спецтехникой от этого производителя возникли проблемы. Речь идет о фронтальных погрузчиках да перегружателях леса. Однако не будем забывать, что эта торговая марка выпускает еще и экскаваторы. И последним периодически нужны новые «расходники», разные комплектующие.

Все необходимые товары удастся найти любому покупателю, который перейдет по ссылке, указанной выше. Нужно лишь выбрать соответствующую категорию («Экскаваторы») и подкатегорию (колесные/гусеничные либо мини-экскаваторы). Затем выбираем название модели и конкретную ее версию.

Выбрав последнюю, попадаем на новую страницу сайта. Она подскажет нам, на какие группы поделены предлагаемые товары. К примеру, удастся приобрести все для гидравлики. Речь идет в первую очередь о насосах и о регуляторах для них. Также в список нужно добавить редуктор и гидромотор поворота. Не будем забывать и о гидрораспределителях, о джойстиках и педалях.

На этом ассортимент продаваемых товаров для гидравлики не заканчивается. При необходимости вам удастся заказать соленоид, причем по доступной цене. Предлагается и гидроцилиндр стрелы, он может быть правым и левым.

Необходимые запчасти по доступным ценам удастся заказать и для ходовой части экскаваторов DOOSAN. Это и защита гусеницы, и редуктор хода. Также удастся приобрести механизм натяжения или направляющее колесо. Да и поддерживающий каток предлагаются.

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