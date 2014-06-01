Вас интересует линейный тепловой пожарный извещатель (ИПЛТ)?

Так называют термокабель, благодаря которому можно вовремя определить, где находится участок перегрева, где возможно возгорание. Вот почему применение этой продукции возможно в разных сферах производства.

Товар Protectowire отлично подходит для использования во взрывоопасных зонах. Не будем забывать и о местах, где нельзя выполнить монтаж традиционных извещателей (или это можно сделать, но слишком сложно).

Если вы хотите узнать о разновидностях термокабеля, советуем заглянуть в раздел https://gaz101.by/katalog/termokabel. Переходите по ссылкам в разные подкатегории, чтобы получить больше полезной информации.

Высокая температура оказывает воздействие на чувствительные элементы такой продукции. Чтобы держать под контролем состояние продукции, стоит приобрести интерфейсный пожарный модуль PIM.

У линейных извещателей имеется 2 провода, изготовленных из качественной стали. Они находятся в оболочке (очень чувствительна к повышению температуры) и оплетке.

Если достигается установленное значение, происходит соприкосновение проводников. Значительное давление приводит к разрушению покрытия. Система подаст сигнал, даже если была поражена совсем маленькая область, поэтому возникшая проблема устраняется максимально быстро.

Прокладка термокабеля возможна даже в мусоропроводах! Среди других мест выделим лестничные клетки либо лифтовые шахты. Фактически мы имеем дело с датчиком постоянного действия, ведь по нему всегда идет контрольный ток.

Разновидности продукции

В режиме online можно заказать разные виды качественного термокабеля. Например, большим спросом пользуется продукция PHSC EPC. В данном случае проводники находятся в экструзионной оболочке, которая является довольно прочной. Отличный вариант, если эксплуатация будет при очень низких температурах. Среди преимуществ выделим стойкое сопротивление влажности и огню.

Также есть извещатель PHSC XLT, у которого есть полимерное покрытие. Нередко применяется при температурах ниже нуля. Аналог PHSC TRI сначала подаст сигнал о тревоге, после предупредит, что произошло возгорание.

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