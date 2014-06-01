Уральский керамогранит: свойства и особенности

Керамогранит буквально с каждым днем завоевывает все более высокую популярность и широкое распространение на рынке строительных и отделочных материалов. Причем, что особенно приятно, в данном сегменте рынка широко представлены не только образцы зарубежных производителей, но и качественный керамогранит отечественного производства. Занимаясь дорожным строительством, стоит побеспокоиться о барьерном дорожном и мостовом ограждении, а также о дорожных опорах, подробнее на сайте компании " ШОССЕ" shosse.su. Наши квалифицированные специалисты ответят на все вопросы и помогут подобрать самый подходящий вариант.

Настоящий Уральский керамогранит производится на заводе, принадлежащем ООО "ЗКС" и расположенном в городе Снежинск. Благодаря современному итальянскому оборудованию, установленному на предприятии, продукция снежинского завода отличается высокими показателями качества, прочности и долговечности. Кроме того, Уральский керамогранит отличается широким разнообразием типоразмеров, фактур, текстур и цветовых решений.

Широкий ассортимент Уральского керамогранита

Керамогранит, производимый на снежинском предприятии, предназначен как для внутренней отделки помещений - облицовки стен и полов - так и для внешних фасадных работ. В соответствии с этим Уральский керамогранит может обладать различными характеристиками, касающимися следующих аспектов:

Толщина;

Плотность;

Гладкость поверхности;

Степень полировки/матовости;

Показатели ударопрочности и сопротивляемости механическим нагрузкам;

Характеристики морозоустойчивости

Помимо этого, Уральский керамогранит выпускается в различных форм-факторах. Размеры плитки могут быть различными. В основном это 300х300; 600х600 и 600х1200 мм. Но по желанию заказчика стандартные размеры могут быть откорректированы.

Уральский керамогранит отличается высоким качеством, широким разнообразием внешнего вида и доступной ценой. Он прекрасно вписывается в любую концепцию оформления интерьера кухни, ванной, коридора, балкона или офиса!

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