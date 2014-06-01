Мебель для новорожденного

Рождение малыша - это большая радость для каждой семьи. Подготовка ощущается особенно в последний месяц беременности. Помимо вещей, нужно подумать и приобретение качественной детской мебели. Предположим, первое время малыш будет спать с вами, но после ему понадобиться уже отдельная кроватка. Дети очень быстро растут, и у каждого малыша должна быть собственная кровать. Очень важно периодически чистить матрасы. Качественная и быстрая химчистка матраса осуществляется специалистами нашей компании. Для заказа услуги переходите по ссылке euro-chistka.ru. От качества детской кроватки зависеть многое.

Детская кроватка может быть выполнена на колесиках или же в виде люльки-колыбели, также можно приобрести кровать-трансформер. Если приобрести кроватку-трансформер, то ее можно легко преобразовать в подростковую кровать. Также родители должны подумать о детском комоде, то есть будет нужен специальный детский шкафчик или же шифоньер, в котором будут храниться все детские вещи. Необходимость в детском комоде появиться после рождения малыша. Ребенка будет нужно постоянно переодевать. Именно по этим причинам комод необходим. В нем могут прекрасно поместиться все необходимые детские вещи.

Не забудьте обновить комнату! Ребенку, как и каждому взрослому нужно пастельное белье. Во время приобретения пастельного белья также стоит подумать о детском одеяльце и подушке. В специализированных магазинах, можно приобрести готовые комплекты для детской кроватки. В комплекте также будит присутствовать подушка и несколько детских одеял. Одно детское одеяльце должно быть теплым, а другое тонким и легким. Качественный детский матрас также необходим.

Не стоит использовать старый матрас, который находиться в вашем доме в течение долгих лет. В нем могут быть различные пастельные клещи, которые способны привести к появлению аллергической реакции. Пастельное белье новорожденного всегда должно быть в идеальном состоянии. После каждой смены постельного белья, чистое белье рекомендуется с двух сторон хорошенько проглаживать. Время от времени одеяльце новорожденного нужно выносить на свежий воздух. Лучше всего в солнечную погоду хорошенько просушить одеяльце.

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