13-14 июля в Нижегородской области на базе Работкинского аграрного колледжа прошла ежегодная региональная сельскохозяйственная выставка - «Агрофест». Посмотреть и купить новую рохлю можно на сайте www.shtabeler-pogruzchik.ru. Организаторами выставки выступили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Нижегородской области.

В этом году «День поля» собрал почти 10 000 гостей и участников из Москвы и регионов ПФО. Площадь выставки составила 13 кв. км. Агропромышленный форум в очередной раз подтвердил, что является эффективной площадкой для знакомства с новинками в сфере сельскохозяйственного производства и обсуждения актуальных проблем отрасли. Для посетителей «Агрофеста» была открыта крупнейшая экспозиция современных достижений техники и оборудования ведущих мировых предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Нижегородский филиал КУЗНИЦЫ презентовал актуальные и передовые единицы сельскохозяйственной техники.

На стенде были представлены: Трактор Fendt 936 - мощностью 360 л. с., является перспективной инновационной силой в тракторостроении класса больших тракторов и самым популярным большим трактором в Европе. Трактор Massey Fergusson 6713 - мощностью 132 л. с. Маленький, маневренный, легкий и надежный трактор, является просто незаменимым помощником в хозяйстве любой отрасли. Трактор Valtra 193H - оптимально подходят для любых видов подрядных работ. MANITOU 735T - универсальный телескопический погрузчик. Самая мощная и оптимальная машина в 7-метровом диапазоне. Идеальна для использования на очень тяжелых и объемных работах.

Высокопроизводительная сеялка Amazone Citan 12001-C Навесной плуг LEMKEN Juwel 8М 5+1 сочетает в себе надежность в эксплуатации и удобное обслуживание наряду с непревзойденным качеством работы. Культиватор LEMKEN предпосевной Korund 8/900 - комбинированный агрегат для предпосевной обработки почвы, отличается особенно хорошим эффектом выравнивания, рыхления и крошения почвы при высокой производительности. Гребнеобразующая фреза Grimme GF 400 - 4-рядная, с шириной междурядья от 75 до 90 см, для объемных и стабильных гребней, интенсивно обрабатывает почву и измельчает комки.

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