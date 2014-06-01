Интерьер моей второй комнаты

Все дело в том, что даже не знаю, как ее назвать. Она проходная, между прихожей и спальней. В этой комнате стоит кухонный стол, холодильник, диван, на нем спит кот (Зигмунд), стоит сервант, на нем игрушки и попугайчик-говорун (Тимоша), обеденный стол (на нем еще умещается один стационарный компьютер и ноутбук) и пару квадратных метров, чтобы развернуться.

Пока мы делали спальню, очень много нюансов узнали во всем: потолок, обои, полы. Как-никак это был наш первый опыт. Вторая комната получилась, не знаю лучше или нет, но сделали ее уже быстрее. Все началось с освобождения ниши в стене, в которой были старые полки. Я их выдернул, не жалея, и выкинул. Так как у нас были книжные полки, и мы не знали, куда их повесить, решили эту нишу занять этими самыми полками. Правда, укорачивать пришлось по длине.

Как всегда, потолок. Первое за что взялись. Шкурка, руки, время. Про респиратор тоже не забудьте. Пыль известки очень плохо влияет на здоровье, будьте бдительны. Потолок сделал быстрее, потому что опыт уже есть. Если я в прошлый раз на потолок делал смесь как «сметану», то на этот раз добавлял чуть больше воды, потому что так мажется лучше и удобней. Шпатель 40 см - как раз. Снизу жена, главнокомандующий, сразу проверяет и подсказывает, что, как и где подправить. Работа, одно удовольствие. После потолка под раздачу попали стены. Их также шкуркой, грунтовкой.

Далее по плану полы. Щели замазали шпатлевкой для дерева. Линолеум постелили простой, без ворса снизу (от чего в комнате было бы еще теплее), красивый, 3 мм. Проверенный завод хрустальных люстр предлагает колоссальный ассортимент уникальных, красивых торшеров, настольных ламп и люстр.

После линолеума пора клеить обои. Набравшись опыта в прошлой комнате, в этой решили клеить виниловые, честно скажу, клеить, одно удовольствие. Благодаря метровой ширине. Раз, и пол стены готово. Мы для большей надежности мазали как стены, так и обои, хотя производители обоев и клея рекомендует мазать только стены. Не забудьте предварительно бросить отвес на углы, чтобы сориентироваться насчет запаса и заворота. Я писал в прошлой статье, что и как делать. Следует заметить, не вырезайте заранее что-либо в обоях.

Также влияет количество клея, нанесенного на обои. Мазать только стену, минуту подождать и вперед. Они плотнее, меньше тянутся и удобней разглаживаются. Ах да. Совсем забыл о пузырях! Когда наклеите полосу, необходимо разглаживать возникшие воздушные пузыри. Если у вас, допустим слева, есть готовая полоса, и вы к ней стыкуете следующую, то выдавливать клей и воздух следует в противоположную сторону (вправо), то есть в ту сторону, в которую вы клеите обои.

В цветовой гамме обоев решили поэкспериментировать. Три стены, видимые от входа в комнату, сделали одним цветом, персиковым. А невидимую стенку поклеили обоями красного цвета. Считалось, что это будет визуально увеличивать комнату процентов на 30. В принципе, в результате эффект таким и получился. Очень необычно, красиво и креативно.

Для завершения ремонта в комнате, остается совсем чуть-чуть. Нужно поклеить галтели и обналичники. Галтели выбрали объемом в 3 см. Считаю это самым оптимальным вариантом для комнаты 4х2 метра. Теперь обналичники на дверные проемы. Мы планируем на персиковую сторону поклеить красные обналичники, а на красную сторону - персиковые. Это должно придать комнате необычный вид и красоту. Обналичники на окне смотрится не очень. Поэтому сами решайте. Купите, приложите, подумайте, решите.

Настал момент истины. Люстра. Так как одна стена у нас красного цвета, а остальные персикового, люстру подобрали с красными плафонами. В итоге потолок белый, а кажется, что перелив - от красного к персиковому. Хотелось бы отметить, что комната днем затемняется (из-за красного цвета), а вечером осветляется (из-за персикового цвета стен). Ремонт в ней, конечно еще не закончен, осталось мебель сменить и интерьер подправить. Но живем три месяца и каждый день радуемся.

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