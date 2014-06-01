Кристально чистый кофе из френч-пресса

Среди всех методик приготовления кофе самым простым способом является использование френч-пресса. Кофе, заваренный с применением этого инструмента, заметно отличается от напитков из турки или любой другой кофеварки. В готовом напитке отсутствует характерная для кофе горчинка, непросто почувствовать специфическую кофейную кислоту. Но френч-пресс сохраняет самое важное – природный вкус настоящего кофе, не перебитый никакими дополнительными вкусовыми оттенками – чистый, ясный, правильный. Это особенно актуально при заваривании дорогих элитных сортов кофе – только френч-пресс позволяет продемонстрировать самые лучшие стороны таких напитков. С кофе многие предпочитают кушать горький шоколад. Прочитать о его пользе и особенностях, можно на сайте https://stanluchshe.ru/polza-i-vred-produktov-pitaniya/protivopokazanija-polza-i-vred-gorkogo-shokolada-70-90-97-7-kakao.

Преимущества френч-пресса

Это простое, но гениальное приспособление изобрели во Франции в конце 19 столетия. Точнее, тогда применяли лишь прототип знакомого нам френч-пресса. Конструкция современного «помощника» кофеманов доведена практически до совершенства. Стеклянный стакан облачается в специальный держатель и оснащается крышкой и внутренним поршнем со встроенным фильтром. Объем сосуда может варьироваться, но традиционной считается колба, рассчитанная на приготовление 350 мл кофе.

Техника заваривания кофе позволяет раскрыть лучшие грани как самых простых, так и изысканных сортов. Единственное требование – это крупный помол кофейных зерен. Фильтр френч-пресса имеет достаточно крупные просветы, поэтому кофе слишком мелкого помола не будет отфильтрован должным образом. При желании кофе может завариваться с небольшим количеством специй – конструкция френч-пресса допускает это. Еще одно важное преимущество приспособления – возможность регулирования содержания кофеина в готовом продукте. Такая функция играет решающую роль для тех, кто по тем или иным причинам привык минимизировать этот показатель.

Последовательность приготовления кофе в френч-прессе

Подготавливаем колбу. Прежде чем засыпать кофе, сосуд необходимо прогреть, обдав его кипятком. После этого следует тщательно насухо протереть полость колбы изнутри. Засыпаем кофе и специи. Внутрь френч-пресса засыпается несколько ложек молотого кофе – количество зависит от объема сосуда. При необходимости можно добавить умеренное количество специй.

Заливаем кофе водой. Вскипевшая вода должна остыть в течение 10-15 секунд, только после ее можно заливать в кофеварку. Оптимальная температура заваривания – 90 градусов. Уровень воды должен располагаться на два пальца ниже края колбы. Устанавливаем поршень. В колбу следует поместить поршень с фильтром и накрыть сосуд крышкой. Кофе средней крепости будет готов через четыре минуты, более крепкий напиток заваривается чуть дольше.

Снизить содержание кофеина можно путем уменьшения периода заваривания. По прошествии нужного времени поршень опускается вниз, кофейная гуща принимает спрессованный вид. Если делать это аккуратно, то пенка, образованная на поверхности, сохранит свою пышную форму. Кристально чистый, мягкий и нежный кофе из френч-пресса готов!

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