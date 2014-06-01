Что нам известно о гидравлических дровоколах?

Довольно часто приходится колоть дрова, а это занятие требует больших затрат сил. Самые выносливые люди сильно утомляются после того, как часок-другой потратят на это. А теперь представьте, что нужен немалый объем.

Вот почему в отрасли по переработке дерева рекомендуют использовать столь надежное профессиональное оборудование. Вы сможете дровокол гидравлический купить в москве без особых проблем, цена будет приемлемой. Поверьте, так намного лучше, чем пытаться все сделать своими силами. В итоге на колку будет уходить намного меньше времени.

Гидроколун – это такой помощник, для которого любая древесина не станет проблемой. На выбор вам будет предложено несколько моделей. Советуем изучить внимательно характеристики каждой, а уже потом оформлять заказ.

Если запустить электрический двигатель, начнется движение гидравлического поршня. Он толкает древесину к ножу, в итоге последняя раскалывается на части. Как видите, процесс предельно прост, 1 бревно – это несколько поленьев. Сколько их удастся разрубить в течение одного цикла? Это определяется тем, на какую модель гироколуна вы потратите деньги.

Разновидности

Классифицировать подобные устройства можно согласно типу размещения бревен. Если укладка происходит горизонтально, то такие модели стоит использовать, чтобы работать с небольшими заготовками. При вертикальной укладке удается обработать даже крупногабаритные бревна.

Когда речь идет о промышленной работе с разной древесиной, выпускаются модели, у которых механизм подачи бревен является смешанным. Вот только обходится подобная продукция на порядок дороже.

Главные преимущества

К таковым отнесем возможность переставлять устройство на другое место. Можно купить такого «помощника», если на зиму нужно заготовить немало дров, а желания колоть своими руками нет. Для пожилых граждан, владеющих частными домами, это просто отличное приобретение.

При необходимости можно работать с сырой древесиной. Представьте, что их бы вам пришлось колоть вручную. Времени бы потратили немало. Вы сэкономите немало времени, которое удастся потратить на более приятные дела.

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