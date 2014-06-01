  • » » Дистанционное управление «Умным домом» с помощью мобильного телефона — это реальность!

      • Дистанционное управление «Умным домом» с помощью мобильного телефона — это реальность!

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 10:50
      (голосов: 0)
      Понятие «Умный дом». Стремительный прогресс сенсорных и компьютерных технологий делает реальностью строительство «Умных домов» при сравнительно незначительных затратах. Наконец-то начала сбываться мечта фантастов об «Умном доме»! «Умный», или «Интеллектуальный дом» — это электронная система, обеспечивающая безопасность, уют, и комфорт современного жилища. В последнее время появилось множество технологий, делающих эти системы слаженными и обеспечивающих высокую функциональность оборудования. Посмотреть ассортимент и заказать аудио- или видео- системы премиум класса, вы можете на сайте Bass. «Интеллектуальный дом» обеспечивает удаленное управление инженерными коммуникациями, в том числе с использованием технологии jimm для компьютера, позволяющей осуществлять контроль с помощью мобильного телефона.
      Одна из наиболее передовых технологий 21 века — внедрение сенсорных панелей управления. Одна такая панель размером с настенный выключатель позволяет контролировать все системы «Умного дома», начиная от освещения, заканчивая отоплением и сигнализацией. Преимущества сенсорных панелей очевидны — это интуитивно понятный интерфейс, наподобие рабочего стола Windows в стандартном компьютере, иерархическая система сенсорных кнопок с индикацией состояния датчиков и режимов работы аппаратуры. Исполнение сенсорной панели может быть цветным или монохромным — в зависимости от стоимости. Причем цены на сенсорные панели управления стремительно понижаются. 
      Другая технология, благоприятствующая внедрению систем «Умного дома», — это управление жилищем с помощью компьютера. Для этого применяется сервер локальной сети, подключающийся с помощью витой пары или точки доступа Wi-Fi к управляющим устройствам и датчикам системы. Сервер осуществляет обмен информацией между человеком и «Умным домом». По сути дела этот компьютер представляет собой обыкновенный web-сервер, управляемый через web-browser. Данное устройство может быть подключено к Интернету. При этом пользователь получает возможность дистанционного управления системой «Интеллектуальный дом».
      Это управление может реализовываться как посредством удаленного компьютера, где-нибудь на работе, так и с помощью ноутбука или мобильного телефона. Современные телефоны, а также смартфоны в большинстве поддерживают GPPS-коммуникации и WAP-технологии. Запустив конструктор jimm на компьютере, можно собрать и инсталлировать подходящую версию ICQ на любой мобильный телефон, поддерживающий GPRS и WAP.
      Для управления сервером умного дома можно использовать обмен сообщениями ICQ, Е-mail или web-browser мобильного телефона. Все это позволяет получать разнообразную информацию из «Интеллектуального дома», например, изображения web-камер охранной сигнализации через Интернет, сообщения датчиков о внештатной ситуации. Датчики могут быть противопожарной, охранной сигнализации, климат-контроля. Система управления может контролировать средства защиты от молний, устройства защитного отключения (УЗО), электрические автоматы, блоки бесперебойного питания и электрические генераторы.
      В развитии сенсорных пультов управления, компьютерных систем и мобильных коммуникаций произошел значительный прогресс, что позволяет в настоящее время производить сборку «Умного дома» в виде конструктора. Все это делает мечты писателей-фантастов реальностью при сравнительно небольших затратах.
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь