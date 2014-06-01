Дистанционное управление «Умным домом» с помощью мобильного телефона — это реальность!

Понятие «Умный дом». Стремительный прогресс сенсорных и компьютерных технологий делает реальностью строительство «Умных домов» при сравнительно незначительных затратах. Наконец-то начала сбываться мечта фантастов об «Умном доме»! «Умный», или «Интеллектуальный дом» — это электронная система, обеспечивающая безопасность, уют, и комфорт современного жилища. В последнее время появилось множество технологий, делающих эти системы слаженными и обеспечивающих высокую функциональность оборудования. Посмотреть ассортимент и заказать аудио- или видео- системы премиум класса, вы можете на сайте Bass. «Интеллектуальный дом» обеспечивает удаленное управление инженерными коммуникациями, в том числе с использованием технологии jimm для компьютера, позволяющей осуществлять контроль с помощью мобильного телефона. Одна из наиболее передовых технологий 21 века — внедрение сенсорных панелей управления. Одна такая панель размером с настенный выключатель позволяет контролировать все системы «Умного дома», начиная от освещения, заканчивая отоплением и сигнализацией. Преимущества сенсорных панелей очевидны — это интуитивно понятный интерфейс, наподобие рабочего стола Windows в стандартном компьютере, иерархическая система сенсорных кнопок с индикацией состояния датчиков и режимов работы аппаратуры. Исполнение сенсорной панели может быть цветным или монохромным — в зависимости от стоимости. Причем цены на сенсорные панели управления стремительно понижаются. Другая технология, благоприятствующая внедрению систем «Умного дома», — это управление жилищем с помощью компьютера. Для этого применяется сервер локальной сети, подключающийся с помощью витой пары или точки доступа Wi-Fi к управляющим устройствам и датчикам системы. Сервер осуществляет обмен информацией между человеком и «Умным домом». По сути дела этот компьютер представляет собой обыкновенный web-сервер, управляемый через web-browser. Данное устройство может быть подключено к Интернету. При этом пользователь получает возможность дистанционного управления системой «Интеллектуальный дом». Это управление может реализовываться как посредством удаленного компьютера, где-нибудь на работе, так и с помощью ноутбука или мобильного телефона. Современные телефоны, а также смартфоны в большинстве поддерживают GPPS-коммуникации и WAP-технологии. Запустив конструктор jimm на компьютере, можно собрать и инсталлировать подходящую версию ICQ на любой мобильный телефон, поддерживающий GPRS и WAP. Для управления сервером умного дома можно использовать обмен сообщениями ICQ, Е-mail или web-browser мобильного телефона. Все это позволяет получать разнообразную информацию из «Интеллектуального дома», например, изображения web-камер охранной сигнализации через Интернет, сообщения датчиков о внештатной ситуации. Датчики могут быть противопожарной, охранной сигнализации, климат-контроля. Система управления может контролировать средства защиты от молний, устройства защитного отключения (УЗО), электрические автоматы, блоки бесперебойного питания и электрические генераторы. В развитии сенсорных пультов управления, компьютерных систем и мобильных коммуникаций произошел значительный прогресс, что позволяет в настоящее время производить сборку «Умного дома» в виде конструктора. Все это делает мечты писателей-фантастов реальностью при сравнительно небольших затратах.