Работы на полувалах управляющей оси на моделях Chrysler

Представлены работы по снятию и установке полувалов передней оси на моделях Chrysler независимо от объема двигателя. Смотрите также валы приводов на сайте instrument-rostov.ru. Внимание! На нашем сайте вы можете найти таблицы технических данных на все рассматриваемые модели, включая и моменты затяжек резьбовых соединений, как дизельных, так и бензиновых моделей. Кроме того, в вашем распоряжении отдельно настройка карбюраторных систем в разделе «Карбюраторы», вакуумные диаграммы и электросхемы описываемых моделей.
Полувалы
Снятие и установка – все модели, за исключением полноприводной Vista Снимите центральную крышку ступицы и ослабьте гайку управляющего вала (оси). Ослабьте гайки колеса. Поднимите автомобиль на козлы и надёжно его зафиксируйте. Поднимите передние колеса. Снимите экран двигателя. Снимите нижнее шаровое соединение и стойку с нижнего контрольного плеча. Слейте жидкость из системы оси. Замечание: На моделях с системой турбозаряда снимите уплотнительное кольцо, фиксирующее центральный подшипник. Вставьте металлический стержень между корпусом оси (на поднятом ребре) и тройным соединением или корпусом соединения (в зависимости от модели). Не вставляйте стержень слишком глубоко, иначе вы можете повредить прокладку. Передвиньте стержень вправо, чтобы извлечь левый вал и влево, чтобы извлечь правый. Замечание: В случае с тройным соединением надёжно удерживайте его сборку, чтобы с усилием вытянуть вал. Если не удерживать соединение, извлечение вала приведёт к повреждению соединения. Закройте корпус оси чистой ветошью для предотвращения попадания внутрь пыли и мусора. Чтобы извлечь управляющий вал из передней ступицы, используйте съёмник, установленный на колесе. Будьте аккуратны и не допустите выпадения прокладки. На моделях с системой турбозаряда, после извлечения управляющего вала слегка помогите его дальнейшему движению из соединения с помощью киянки. Сборку производите в обратном разборке порядке. Сначала вставьте в ступицу управляющий вал, затем вставьте конец оси. Гайку вала затягивайте с моментом в 245 Нм.
Левая сторона
Снимите крышку ступицы и выкрутите гайку полуоси. Поднимите автомобиль на козлы и надёжно его зафиксируйте. Поднимите передние колеса. Слейте жидкость из системы оси. Отсоедините нижнее шаровое соединение от шарнира. Отсоедините стойку и планку стабилизатора от нижнего плеча. Снимите центральную защёлку подшипника с его кронштейна. Киянкой слегка подбейте двойное внешнее шаровое соединение и отсоедините полувал с карданного соединения. Отсоедините полувал от кронштейна подшипника. Используя съемник, закреплённый на лагах ступицы, выжмите полувал со ступицы. Выкрутите болты и извлеките кронштейн подшипника. С помощью киянки слегка постучите по коромыслу на кардане и снимите его с оси. Предупреждение: Никогда не поднимайте карданное соединение с оси. Это может привести к повреждению соединения и попаданию внутрь загрязнения. Установите карданное соединение. Примените смазку в местах контактов подшипника с валом. Установите новое фиксирующее кольцо. Установите кронштейн подшипника. Затяните болты с моментом 54, 2 Нм. Вставьте в кронштейн подшипник, убедитесь, что он хорошо сидит на месте и затем закрепите его защёлкой. Примените смазку к месту соединения полувала и вставьте его в карданное соединение. Вдвиньте полувал в ступицу и затяните гайку с моментом в 255 Нм.
Правая сторона
Работы на правой полуоси аналогичны работам на осях переднеприводных моделей. OHV – OverHead Valve - Верхнеклапанные двигатели с приводом клапанов толкателями, клапаны в головке цилиндров, распредвал — в блоке. OHC / SOHC – Overhead Camshaft / Single OverHead Camshaft - Двигатели с распредвалом в головке цилиндров. DOHC - Double OverHead Camshaft - Двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров. DOJ – Double Offset Joint - Двойное соединение со сдвигом BJ – Birfield Joint – Соединение Бирфилда TJ – Tripod Joint – Тройное соединение RJ – Rzeppa Joint – Соединение Зеппа