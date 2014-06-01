Типы освещения для гидропоники

Если вы выращиваете растения в закрытом помещении, велика вероятность, что им не будет хватать света для фотосинтеза, поэтому заранее стоит подумать о выборе спец-лампы . У нас лампы и электрика дешево. Без света, растение не может обрабатывать питательные вещества которыми вы его кормите, соответственно, оно голодает. Конечно, не каждый может себе позволить большую оранжерею или патио, обычно мы делаем это дома или в сарае. Но, решение проблемы с освещением есть, даже если вы выращиваете растения в закрытом помещении. При помощи искусственного освещения можно повторить тепло, которое растения получают от солнца, а также можно имитировать световой спектр, необходимый для фотосинтеза.Правила освещения Подумайте, сколько света получают растения в естественной среде, это примерно 8-10 часов яркого света на открытом воздухе, из них по крайней мере от 4 до 6 часов прямого солнечного света. Если вы собираетесь завести огород в помещении, вы должны воспроизвести эти условия. А это означает, что ваши растения должны получать от 14 до 16 часов яркого освещения, а затем 8-10 часов темноты, для того, чтобы они отдыхали. Так как растения ваши будут расти в контролируемой среде, вы можете подобрать наилучшее освещение для вашей гидропоники. Есть несколько типов освещения для гидропонных систем.
Металлические галогенные светильники
Эти светильники пользуются популярностью, т. к. доступны по цене и имеют спектральное распределение. Это значит, что они способны воспроизвести солнечный свет вместе с энергией длин волн видимого спектра. Они способны насытить растения солнечным светом, необходимым для фотосинтеза, роста и цветения. Их можно использовать для помещений в которых выращивают несколько типов растений. Металлические галогенные светильники имеют длительный срок действия и их можно непрерывно использовать на протяжение 18 часов в сутки в течение 12 месяцев, они дадут 85% яркости, необходимой растениям. Лампы высокого давления Действие этих светильников схоже с металлическими галогенными светильниками по качеству спектрального распределения. Они могут обеспечить желтыми и красными лучами, необходимыми для цветов и плодовых растений. Эти светильники также долгожители, срок их работы может продлиться до 48 месяцев. Флуоресцентные лампы Выглядят флуоресцентные лампы как скопление люминесцентных ламп, помещенных под металлическую крышку. Они хороши для выращивания рассады, и для формирования корневой системы. Но они не дают много тепла и хороши лишь для маленьких помещений, но при этом они потребляют мало энергии. LED светильники Светодиоды стали новой альтернативой солнечному свету. Они выгоднее чем галогенные светильники и лампы высокого давления. LED светильники выделяют меньше тепла и потребляют меньше электроэнергии, что делает их идеальными для гидропоники. Использование светодиодных светильников сделает растения более крепкими, здоровыми и выносливыми. Листья под таким освещением могут несколько видоизмениться (свернуться), но будут внешне толще и здоровее. Также при подобном освещении растения могут расти медленнее, но неизменно будут здоровыми и нормальными. Если вы выращиваете плодовые растения, вы можете столкнуться с тем, что цветы и плоды будут формироваться медленнее, по сравнению с другими видами освещения. Эти светильники хорошо использовать для выращивания зелени и зеленых овощных культур.
Компактные люминесцентные лампы
Компактные люминесцентные лампы удобнее всего использовать новичкам. Они излучают мало тепла и потребляют мало электроэнергии. Если растение плодоносящее, лучше взять лампу с большей мощностью. Чтобы растения выросли выше, разместите лампы по краям.