Норвегия, горнолыжный курорт Нарвик

Нарвик — небольшой городок Норвегии, расположенный к северу от Полярного круга у самого подножья горы. Он является одним из самых популярных курортов не только Норвегии, но и всей Скандинавии. Город расположен в местности уникальной красоты. С одной стороны города возвышаются величественные горы, а с другой — фьорды. Именно здесь отдыхающие могут увидеть северное сияние и ощутить себя в храме умиротворения и красоты природы. Если вы планируете отдых на новогодние каникулы и вам нравятся горные лыжи. Для тех,кто предпочитает отдых в горах, наверняка задавались вопросом, где приобрести качественный велосипед. Отличный горный велосипед купить вы можете на сайте pmv.com.ua. Первое поселение на месте города Нарвик возникло еще в XVI веке. Здесь была расположена небольшая ферма, в честь которой Нарвик и получил свое теперешнее название. Ранее Нарвик назывался Викториахавн в честь королевы Великобритании Виктории. С началом производства руды в Кируне, шведской части Лапландии, появилась необходимость строительства железной дороги для выхода к незамерзающим водам. Была построена железнодорожная ветка Офотен, давшая основание портовому городу. Впоследствии город стал стремительно развиваться, получив свою известность. Официально Нарвик был основан в 1902 году, сохраняя статус важного транспортного узла. Население в Нарвике в основном — работники порта или железнодорожники. В зимнее время в Нарвике много отдыхающих, но несмотря на это на подъемники нет очередей. Для лыжников курорт предоставляет множество трасс, которые имеют различную сложность. А для экстремального катания здесь есть множество нетронутых снежных склонов, и при желании их можно использовать для спусков вне трасс. Для любителей ночного катания работают спуски с освещением. Что же касается сноубордистов, то Нарвик позаботился и о них, предоставив любителям этого вида спорта сноу-парк.
Горнолыжные курорты
Нарвика предоставляют отдыхающим еще и ски-пасс, с которым можно кататься на всех соседних курортах в радиусе 80 километров. Помимо катания в Нарвике есть и другие развлечения. Так, самые смелые смогут спуститься по одному из сложнейших в Европе спусков для саней. Такой аттракцион захватывает дух у самых отчаянных отдыхающих, оставляя о себе приятные воспоминания. Для более спокойного отдыха Нарвик предоставляет отдыхающим боулинг, пабы, бары и ресторанчики с традиционным меню, где вы сможете попробовать местные блюда. Курорт расположен очень близко к Северному полюсу, но благодаря теплому течению Гольфстрим имеет мягкий климат. С середины октября и по май месяц Нарвик считается наиболее посещаемым. В это время наступает темнота, а в ноябре солнце и вовсе исчезает до конца января. Температура воздуха в этот период колеблется от 5 градусов тепла до 15 градусов мороза. Природа является самой главной достопримечательностью города. Только в Нарвике можно ощутить все великолепие и величие природы, совмещая их с морским воздухом. Живописный вид настолько завораживает, что оторвать свой взгляд от него невозможно. Если повезет, то здесь можно увидеть касатку, и, несомненно, это останется в памяти навсегда.