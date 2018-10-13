Что мы знаем о приложении «Яндекс.Маркет»?

Кто же не любит шоппинг online? В XXI веке не обязательно ходить по магазинам, чтобы приобрести нужный товар. Достаточно заглянуть в один (максимум 2-3) интернет-магазин. Там точно будет все, что вы так искали. В итоге время экономится и денег уходит меньше.

Еще больше сэкономить удается тем, кто знает промокоды. Речь идет об определенной последовательности букв и цифр, которые позволяют покупать разные товары по приятным ценам. Следовательно, удастся приобрести даже больше товарных позиций, чем вы рассчитывали изначально.

Найти промокоды на текущий день или месяц не составит труда. Для этого вам необходимо перейти на сайт https://berunavse.ru/, там представлены интересные варианты, заслуживающие внимания. Сделайте шоппинг удобным и более дешевым!

Чем нас порадует приложение «Яндекс.Маркет»?

Если у вас есть желание приобрести определенные товары, советуем использовать приложение яндекс маркет. Что же удастся сделать с его помощью? Да почти все, что предлагает сайт.

После того, как пройдете регистрацию, можно будет зайти в свой личный кабинет. Выбирайте любой товар среди огромного количества вариантов, производите оплату и оформляйте заказ. Не возникнет проблем и с отслеживанием посылки. На смартфон можно получать PUSH-уведомления о предлагаемых скидках, о проводимых акциях. Но при необходимости подобная опция отключается, нужно лишь в настройки заглянуть.

Уже загрузили приложение и запустили его? В таком случае попадаете на «Главный экран». Тут можно увидеть несколько блоков. Один из них содержит каталог товаров, другой – только новую продукцию. Помимо этого есть предложение дня, слайдер промокодов.

Хотите отыскать нечто конкретное? В таком случае используйте поисковую строку (находится вверху окна). Можно нажать на «Лупу» (внизу экрана), это поможет перейти в «Каталог товаров». Все предлагаемые товарные позиции разбиваются на категории. Если нажать на любую из них, удастся увидеть целый список подкатегорий. Выбирайте любой товар, добавляйте его в корзину.

Нажав на соответствующий значок, можно открыть «Корзину», где находится все, что вы хотели бы приобрести.

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