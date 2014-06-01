Где заказать услуги кейтеринга?

Любое заурядное торжество превратить в ошеломительный, яркий и запоминающийся праздник способны только профессионалы своего дела. Престижная компания «Ок Кейтеринг» предлагает для заинтересованной аудитории клиентов внушительный спектр эксклюзивных кейтеринговых услуг, с условиями предоставления которых можно ознакомиться на okcatering.com.ua, где сосредоточены особенности комплексного сервиса.

Секреты успешной организации памятных событий

Талантливая команда, занимающаяся профессиональным ресторанным обслуживанием, готова обеспечить надлежащее сопровождение на:

свадебных и тематических мероприятиях;

Днях Рождения;

фуршетах;

корпоративах.

За годы деятельности сформировалась расширенная практика в сфере организации барбекю и кофе-брейков для влиятельных персон и представителей бизнес-элиты, которые могут в уютной обстановке обсудить интересующие вопросы. Доверив подготовку праздника квалифицированным специалистам, люди обрели возможность насладиться приятным отдыхом в обустроенной атмосфере.

При оформлении заказа с требовательным клиентом подробным и всеобъемлющим образом обсуждается меню. Ему необходимо предоставить полноценную и содержательную информацию относительно употребления приглашенными гостями диетических блюд. Мастера своего дела возьмут на себя всю ответственность за осуществление приготовления и доставки вкусных кулинарных блюд, в том числе сервировку.

Привилегии профессионального кейтерингового сервиса

Дизайнеры выполнят следующие задачи:

превратят сервировку в настоящий шедевр искусства благодаря использованию качественного текстиля, цветов и подставок;

сделают эффектную стилизацию декора под тематику вечеринки;

обустроят открытые и закрытые пространства под празднование значимых событий.

Подготовка блюд для банкетов и фуршетов сопровождается привлечением свежих ингредиентов. Обращение в профильную кейтеринговую компанию – это справедливое решение для клиентов, которые заинтересованы проведении торжества грандиозного масштаба, способного стать бессменным источником массы положительных и незабываемых эмоций.

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