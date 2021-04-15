В разных сферах промышленности и отраслях сельского хозяйства используются специальные резервуары для хранения, которые называются силоса. Они предназначены для различных сыпучих материалов, таких как цемент, зерновые, песок, удобрения и пр. Силос представляет собой вертикальную стальную емкость, которая имеет дно в форме конуса. Она полностью закрыта, что предотвращает попадание ненужных веществ внутрь. Наружная часть силоса – это мощная и серьезная составляющая всего хранилища. Ее оборудованию уделяется много внимания: строятся лестницы, поручни для удобного пользования, а также устанавливаются необходимые приспособления для загрузки, например, насосы. На пищевых предприятиях очень важна чистота и обеззараживание. Для этого применяются специальные коврики из трех слоев. Дезинфекционные коврики посмотреть, заказать или получить консультацию, вы можете на нашем сайте tent-chehol.com. Особенности конструкции этого сооружения позволяют достаточно быстро провести загрузку и выгрузку содержимого из него. В первом случае используются либо транспортерная лента, либо насос с пневматическим механизмом. Забор нужного количество хранящегося вещества осуществляется через специальное отверстие (окно), которое расположено на дне. Но не всегда силоса изготавливаются в виде вертикального, цилиндрического резервуара. Для некоторых материалов создаются и прямоугольные конструкции, например, для хранения асфальта и удобрений. Объясняется это тем, что загрузка того же асфальта чаще всего осуществляется экскаваторами, т. е. сверху засыпается в контейнер. Естественно, для такой техники требуется большое отверстие, иначе процесс наполнения займет много времени. Серьезные требования при производстве силосных хранилищ предъявляются герметичности сооружения, поскольку попадание влаги может не только нанести ущерб содержимому, но и полностью испортить его. Например, цемент после намокания невозможно использовать, он просто застынет. Для этих целей проводят покрытие стенок специальным составом, чтобы также дополнительно обеспечить защиту металла.