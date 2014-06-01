Городская ферма

Микро зелень – это молодые растения со стеблем и парой совсем молодых листьев с максимальной концентрацией полезных веществ (витаминов, минералов, биологически активных соединений). Выращивание микро зелени может из хобби перерасти в успешное коммерческое предприятие. Для фермы вам понадобятся насосы, заказать их можно на сайте atlant-tm.com. Микро зелень стала популярна во всем мире около двадцати лет назад, когда несколько модных поваров стали выращивать ее и добавлять как шикарное дополнение к гарнирам, салатам и мясным блюдам. Эта популярность продолжает расти, набирая обороты во всех странах мира, и уже многие кулинарные журналы назвали ее новой тенденцией в кулинарии. Такая популярность создала устойчивый спрос и сделала ее самой лучшей новой культурой для городских ферм, т. к. занимает мало места, может расти как на открытом воздухе, так и в помещениях. Если вы собираетесь заниматься выращиванием продуктов в городе, микро зелень обязательно должна войти в первую десятку выращиваемых культур. Как уже говорилось, микро зелень это маленькие съедобные растения. Их часто путают с ростками, но это не правильно. Ростки это проросшие семена, замоченные в воде и которые едят целиком, с семенами и корнями. Микро зелень растет не в воде, ее выращивают в почве или питательном слое, в гидропонике. Уже выросшая микро зелень занимает гораздо меньше места, чем полноразмерная. Её собирают путем срезания, без корней. В отличие от большинства культур, микро зелень можно выращивать практически в любых климатических зонах, а также в закрытых помещениях и даже дома, т. к. она не требует больших площадей. Как микро зелень можно выращивать абсолютно все, от привычных нам петрушки и кинзы, до зелени корнеплодов: свеклы, редьки, горчицы. Очень популярны и пряные сорта, например руккола, базилик, сельдерей, цикорий. В дополнение к пряным травам можно производить широкий спектр красочной зелени, например, такой как радужный мангольд. Поскольку проращивание занимает короткий период времени и небольшое пространство, это очень прибыльно для коммерческих производителей. Большинство сортов микро зелени готово к сбору урожая примерно через две недели, поэтому урожай можно собирать 20-25 раз в год. Для получения больших объемов можно приобрести или сделать самостоятельно (технология описывалась уже в одной из наших статей) установку в несколько ярусов. Используя систему в четыре яруса, многие производители получают в среднем двадцать пять килограмм микро зелени с площади 5. 5 кв. метров. Для выращивания микро зелени берут те же семена, что и для выращивания обычных растений. Брать лучше необработанные органические семена у проверенных производителей. Получить семена вы сможете и сами. Несколько растений вы можете оставить, дать им прорасти полностью и пойти в цвет. Исследования показали, что микро зелень, такая как красная капуста, брокколи и редис, содержат в сорок раз больше питательных веществ, чем их взрослые собратья. Также было обнаружено, что микро зелень содержит высокую концентрацию витаминов С, Е, К, лютеина и бета-каротина. Все эти питательные вещества очень важны для кожи, глаз, а также в борьбе с раком. Выращивание микро зелени не потребует дорогостоящего оборудования, такого как трактора и мотоблоки. Затраты будут довольно приемлемыми, даже с учетом выращивания микро зелени в помещении и затрат на электричество.