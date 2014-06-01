Ежедневно утро женщины начинается с очищения кожи лица и нанесения макияжа. Декоративная косметика в наше время очень разнообразна как по цветовым решениям, так и по своему составу. Поэтому для того, чтобы подобрать для себя палитру красок необходимо разобраться, каким типом кожи цветом ее вы обладаете, какой оттенок волос и форма лица. Проще всего ориентироваться по цвету волос. Поэтому если природа наградила вас волосами цвета солнца, вам понадобиться определенное количество времени для того, чтобы подобрать себе определенную гамму цветов. В уходе за лицом стоит уделить внимание бровям и ресницам, в этом вам поможет премиальная пептидная косметика Вельвет. Ознакомиться с ассортиментом, получить консультацию или заказать, вы можете на нашем сайте https://maniabeauty.ru/.

Глаза являются главным, на что необходимо сделать акцент в макияже блондинки. Поэтому также необходимо определиться, каким цветом глаз вы обладаете. Глаза являются зеркалом души, поэтому правильно подчёркнутая красота глаз не оставит вас незамеченной. Правда необходимо помнить, что лучше не использовать тушь и подводку черного цвета, а также карандаш для бровей также лучше выбрать коричневого оттенка. Просто чёрный цвет утяжеляет образ и даже может придать ему некую степень вульгарности. Давайте разберем макияж в зависимости от цвета глаз.

Макияж для блондинок с зелеными глазами достаточно сложно подобрать. Поэтому лучше всего обратиться к специалисту. Но если вы всё-таки решились подобрать макияж самостоятельно, то помните о ом, что тушь и подводка должна быть коричневых оттенков. Также можно поэкспериментировать с зеленой тушью, а тени необходимо подобрать теплых оттенков, таких как коричневые, золотистые и темно-зеленые, персиковый и серо-коричневый. Избегайте оттенков синего тона и исключите холодные тона при выборе теней.

В макияже для блондинок с голубыми глазами очень эффектно смотрятся именно тени синих оттенков, а также фиолетовых цветов. Пудру необходимо подбирать в зависимости от цвета кожи, поэтому для классических блондинок подойдёт светло-розовая или розово-телесная пудра. Помада также должна быть розовых оттенков, а также можно попробовать коралловый оттенок, который более уместен для вечернего макияжа.

Кареглазым блондинистым красавицам к лицу, несомненно, будет макияж в коричневых, бронзовых или золотистых тонах. Тушь должна быть исключительно коричневого цвета, помаду необходимо подобрать розовых или желтовато-розовых оттенков. А при наличии ровного загара, можно использовать оранжевые тона в помаде.

Для сероглазых блондинок воспользуйтесь тем же рекомендациями, которые перечисленных для блондинок с голубыми глазами. При выборе теней остановитесь на серебристых оттенках, а пудру подберите розовато-телесного цвета. Также можно поэкспериментировать с синей тушью.

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