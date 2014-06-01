Купить рохли в Москве

Речь идет о вилочных гидравлических тележках, относящихся к востребованному складскому оборудованию. На постсоветском пространстве они стали «рохлями» так же, как подгузники «памперсами», а копировальные аппараты - «ксероксами». Первым поставщиком правительство СССР выбрало финскую фирму ROCLA. Ее продукция есть на европейском рынке и сегодня, но российскому потребителю больше нравятся азиатские аналоги. Они надежны, функциональны и доступны по стоимости.

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О рохлях

Складская вилочная тележка в базовой конфигурации имеет грузоподъемность до 2.000кг, ширину захвата 55см и длину вил 115см. Технические характеристики считаются оптимальными для транспортировки типовых паллет физическими усилиями одного человека. Для перевозки нестандартных грузов производители предлагают модификации с удлиненными вилами (до 2м) и повышенной грузоподъемностью (до 5.000кг), которые могут оснащаться электродвигателями. Среди них есть версии, например, для передвижения по «бездорожью» или для транспортировки бочек.

Если предполагается загрузка паллет в фуры или железнодорожные вагоны либо работа в ограниченном пространстве, то можно приобрести один из укороченных вариантов с длиной вил 80см. Под индивидуальный заказ тележку могут оснастить довольно длинным рядом дополнительных опций, самыми востребованными из которых считаются весы, ножничный подъем и низкий захват.

За благосклонность российских потребителей сражаются десятки производителей, предлагающих длинные модельные ряды с массой конструктивных особенностей и технических характеристик. Это позволяет каждому целевому покупателю подобрать под свои задачи оптимальную модификацию, не переплачивая за невостребованный функционал.

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