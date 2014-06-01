Как выбрать коньки и как за ними ухаживать?



В-общем выбирайте те коньки, которые хорошо сидят на ноге. Чтобы понять, что вам в них комфортно, наденьте их и немного пройдитесь. Для примерки лучше взять с собой термоноски, которые вы потом будете надевать для катания. Если ногу что-то стесняет, вы будете быстро уставать на катке. Если же вы купите коньки большего размера, чем нужно, то не сможете качественно кататься, поскольку ноги будут ерзать в ботинках.

Если вы покупаете коньки ребенку, можно взять их на 2-3 размера больше, чтобы не пришлось приобретать их ежегодно. Просто перед катанием наденьте ему несколько пар носков. Лезвия коньков, предназначенных для фигурного катания, снабжены зубчиками на носке, а их концы выступают за пятку ботинка на 1. 5-2 см. Не стоит покупать коньки с прямыми лезвиями, пусть носок и пятка будут чуть выше средней части.

Приобретите также чехлы для лезвий, чтобы коньки не тупились. Чтобы коньки служили вам не один сезон, не ржавели и быстрее скользили по льду, не забывайте за ними правильно ухаживать.

Покатавшись, обязательно вытирайте лезвия насухо;

После возвращения домой положите коньки в теплое место, а минут через 30 вновь протрите их;

Винтовые зажимы коньков типа «снегурочка» смазывайте 1-2 раза в неделю солидолом или вазелином;

Если коньки начали ржаветь, удалите ржавчину солидолом;

Обязательно упаковывайте лезвия в чехлы, чтобы на них не образовывалось царапин и зазубрин. Если чехлов нет, то, ступая в теплушке катка по полу из дерева, идите на носочках и не наступайте на шляпки гвоздей;

Коньки нельзя хранить в сумках и чехлах – им нужно проветриваться;

Перед тем, как отправить коньки на летние «каникулы», обязательно смажьте кожу ботинок вазелином или кремом для обуви, набейте их газетами, а полозья намажьте машинным маслом или солидолом. Каждый конек нужно завернуть в бумагу и убрать в шкаф. Вовремя смазывайте нужные детали, не оставляйте коньки «задыхаться» в пакетах и сумках, берегите лезвия от сырости и зазубрин, и тогда коньки останутся с вами на несколько сезонов! Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Наступила зима – пора веселого катания на коньках. Как выбрать подходящие коньки? Лучше отдать предпочтение конькам с кожаными ботинками или из качественного искусственного материала. Кожаные ботинки лучше впитывают влагу и хорошо облегают ногу, не травмируя ее. Правда, стоят они гораздо дороже, нежели синтетические. Однако ботинки из искусственных материалов почти не намокают и дольше сохраняют свой первоначальный вид. Если вы хотите поиграть в хоккей, то вам понадобятся хоккейные перчатки . Заказать и посмотреть ассортимент можете здесь hock5.ru.В-общем выбирайте те коньки, которые хорошо сидят на ноге. Чтобы понять, что вам в них комфортно, наденьте их и немного пройдитесь. Для примерки лучше взять с собой термоноски, которые вы потом будете надевать для катания. Если ногу что-то стесняет, вы будете быстро уставать на катке. Если же вы купите коньки большего размера, чем нужно, то не сможете качественно кататься, поскольку ноги будут ерзать в ботинках.Если вы покупаете коньки ребенку, можно взять их на 2-3 размера больше, чтобы не пришлось приобретать их ежегодно. Просто перед катанием наденьте ему несколько пар носков. Лезвия коньков, предназначенных для фигурного катания, снабжены зубчиками на носке, а их концы выступают за пятку ботинка на 1. 5-2 см. Не стоит покупать коньки с прямыми лезвиями, пусть носок и пятка будут чуть выше средней части.Приобретите также чехлы для лезвий, чтобы коньки не тупились. Чтобы коньки служили вам не один сезон, не ржавели и быстрее скользили по льду, не забывайте за ними правильно ухаживать.Вовремя смазывайте нужные детали, не оставляйте коньки «задыхаться» в пакетах и сумках, берегите лезвия от сырости и зазубрин, и тогда коньки останутся с вами на несколько сезонов!