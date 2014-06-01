  • » » Заказываем значки "Джин"

      • Заказываем значки "Джин"

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 17:18
      (голосов: 0)

      Сувенирная продукция, с нанесённой на неё различной символикой (корпоративной, спортивной и пр.) сегодня предельно популярна. Значки ДЖИН относятся имено к этой категории. Фирма, несмотря на относительную молодость и самой организации и ей сотрудников, удивительно быстро набрала популярность пользователей самого разного возраста, пола, профессиональной и религиозной принадлежности и даже разных политических взглядов.

      Продукция компании

      В числе изделий фирмы:

      • значки;
      • бейджи;
      • шилды;
      • медали (наградные, памятные, юбилейные и др.);
      • брелоки и даже сувенирные монеты.

      Изображения и тексты на них могут быть практически любыми.

      Изготавливается вся эта продукция из латуни исключительного качества, алюминия и его сплавов и популярного в Европе сплава "ЦАМ",включающего цинк, алюминий и медь). Сохранность поверхности достигается нанесением с помощью гальваники защитного покрытия. А применение химической гравировки даёт возможность создания изделий со сложным рельефом поверхности и передачей деталей минимальных размеров.

      Изготовление профильной продукции в компании ведётся либо в соответствии с эскизами, переданными заказчиками, ибо по дизайн-проектам, разработанным собственными дизайнерами фирмы.

      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь