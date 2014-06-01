Заказываем значки "Джин"

Сувенирная продукция, с нанесённой на неё различной символикой (корпоративной, спортивной и пр.) сегодня предельно популярна. Значки ДЖИН относятся имено к этой категории. Фирма, несмотря на относительную молодость и самой организации и ей сотрудников, удивительно быстро набрала популярность пользователей самого разного возраста, пола, профессиональной и религиозной принадлежности и даже разных политических взглядов.

Продукция компании

В числе изделий фирмы:

значки;

бейджи;

шилды;

медали (наградные, памятные, юбилейные и др.);

брелоки и даже сувенирные монеты.

Изображения и тексты на них могут быть практически любыми.

Изготавливается вся эта продукция из латуни исключительного качества, алюминия и его сплавов и популярного в Европе сплава "ЦАМ",включающего цинк, алюминий и медь). Сохранность поверхности достигается нанесением с помощью гальваники защитного покрытия. А применение химической гравировки даёт возможность создания изделий со сложным рельефом поверхности и передачей деталей минимальных размеров.

Изготовление профильной продукции в компании ведётся либо в соответствии с эскизами, переданными заказчиками, ибо по дизайн-проектам, разработанным собственными дизайнерами фирмы.

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