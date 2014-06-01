Автономное отопление квартиры позволяет, независимо от сезона, самостоятельно поддерживать в ее помещениях комфортные условия. Основными компонентами такой системы являются отопительный котел, в котором происходит процесс нагрева воды, распределительная система трубопроводов, с помощью которой горячая вода распределяется по квартире и нагревательные прибор — радиаторы. Очень часто автономные системы отопления в квартирах оснащаются системами автоматики, которые поддерживают в каждой комнате заданную температуру, экономят энергоресурсы и обеспечивают высокий уровень безопасности. Для заказа компрессорной установки обратитесь на КОМПРЕССОРМАШРЕМСЕРВИС kazancompressor.ru.

При обустройстве в квартире автономного отопления необходимо помнить, что, согласно Правилам, такие системы разрешается устанавливать только в жилых помещениях, расположенных ниже 10 этажа. Кроме того, перед установкой систем автономного отопления в помещениях квартиры должны быть утеплены внешние стены, уплотнены щели окон и балконных дверей.

Современное отопительное оборудование, используемое для автономного отопления, может использовать различные типы энергии, что позволяет устанавливать системы автономного отопления в квартире в любых регионах, несмотря на наличие какого-то определенного вида энергоносителей. Например, при прохождении магистральных газопроводов оптимальным решением будет установка автономного газового отопления, а при его отсутствии, можно воспользоваться электрическим автономным отоплением. Использование же жидкотопливных и твердотопливных котлов в многоэтажных домах не практикуется.

Электрическое автономное отопление основывается на использовании электрических котлов с электронагревателями (так называемые, ТЭНовые котлы) и электродных котлов. Электрокотлы имеют в своей конструкции специальный блок автоматики, выполняющий функции управления и регулирования. При использовании ТЭНовых котлов нагрев воды осуществляется герметичным металлическим нагревателем, внутри которого располагается спираль.

В электродных котлах нагрев теплоносителя (воды) производится за счет прохождения через нее переменного тока, что дает экономию, по сравнению с обыкновенными электрическими котлами, примерно на 35%. Газовое автономное отопление в квартире осуществляется с помощью газовых котлов – напольных или настенных. Они могут быть одноконтурными (использоваться только на отопление) и двухконтурные (применяют, как для отопления помещений квартиры, так и приготовления горячей воды для водоснабжения).

Автономное отопление квартиры позволяет получить ряд преимуществ, по сравнению с центральным отоплением. Оно позволяет его обладателю чувствовать себя полностью независимым от внешних условий — ни от работы централизованных котельных и состояния теплосетей, ни от температуры на улице, в зависимости от сезона. Необходимую температуру в квартире можно всегда поддерживать самостоятельно. Помимо комфортных условий, автономное отопление в квартире позволяет произвести проектирование системы с наиболее эффективной конфигурацией, по своему вкусу. Кроме того, благодаря высокому КПД и незначительным потерям тепла при транспортировке, автономное отопление считается самым высокоэкономичным.

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