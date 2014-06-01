Семейная фотосессия: выбираем фотографа

Цифровая техника и печать, привели к тому, что искусство фотографии отходит на второй план. Поэтому найти талантливого семейного фотографа становится сложнее. Простой процесс фотосъемки позволил дилетантам предлагать свои услуги. Заполучив свой первый зеркальный фотоаппарат, они сразу пытаются заработать на этом деньги. От этого страдают простые клиенты, решившиеся на профессиональную фотосессию. Многие дети любят газированные напитки, их можно взять для хорошего настроения, выбирайте источник freetime-msk.ru для выгодных покупок.

Поиски талантливой личности

Хорошо если в окружении есть знакомые, пользовавшиеся услугами профессионала и оставшиеся довольными. Они посоветуют к кому обратиться. Также можно изучить готовые фотографии. Это простой и безопасный способ поиска фотографа, которому можно доверить семейные воспоминания. Но не всегда вкусы разных людей сходятся. Поэтому нужно учитывать предпочтения членов семьи. Иногда стиль работы мастера не подходит конкретному заказчику. Часто незнакомый человек вызывает негативные эмоции. Поэтому выбор должен быть осторожным и основываться на изучении портфолио.

Посмотреть работы творческих личностей и выбрать специалиста можно одним способов:

воспользовавшись специальными каталогами;

посетив сайты;

выслушав реальные истории предыдущих клиентов;

посетив специализированные выставки;

используя печатную прессу.

Моменты, заслуживающие внимания

По мнению опытных фотографов, существуют определенные критерии выбора профессионала. Чтобы домашняя фотосессия прошла успешно уделяйте внимание:

Полу специалиста.

Большинство ошибочно полагают что профессиональный фотограф – это мужчина. Но для семейной и детской фотосессии больше подходит женщина. Ей проще найти общий язык с маленькими позерами. Хотя основываться сугубо на половой принадлежности не стоит.

Наличию фотостудии.

Не у всех семейных мастеров имеется собственная студия. У большинства нет возможности арендовать помещение или переоборудовать квартиру. Собственная фотостудия – это огромный бонус к профессионализму фотографа. Ведь человеку удалось заработать достаточно своим талантом, чтобы оборудовать собственную студию.

Качеству оборудования.

Обязательно посмотрите каким фотоаппаратом пользуется мастер. Не разбираясь в съемочной технике можно почитать информацию в интернете. Любительская фотокамера – не лучшая рекомендация специалиста. Качественная техника не может быть дешевой.

Стилю общения.

Специалист должен быть профи во всем. Это касается манеры общения. Вне зависимости от опыта он должен выслушивать пожелания клиентов. Ведь они являются основным источником дохода. Хотя по-настоящему талантливый человек не будет строить из себя профессионала. Он уже имеет достаточную известность и клиентскую базу. Не менее важным критерием выбора специалиста для семейной фотосессии является портфолио. Его изучение позволит раскрыть разные стороны таланта фотографа. Рассматривая идеи, воплощенные на фотобумаге и стиль работы мастера можно сформировать мнение о его специализации. Если всё устраивает можно смело заключать письменный договор.

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