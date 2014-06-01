Заказываем зеркало

Ни для кого не секрет, что зеркало – неотъемлемый атрибут интерьера современного дома или квартиры. Зеркала в ванных, гардеробных и прихожих применяются из функциональных соображений. Смотрите также профильный сайт стеклосервис-33.рф для заказа стекол. На сайте вас ждет большой каталог качественной продукции. Но, наряду с этим, зеркала используются и в эстетических целях, ведь именно с помощью зеркала можно визуально скорректировать недостатки помещения. К примеру, облицевав зеркалами потолок, можно зрительно сделать комнату выше.

Или, облицевав зеркалом стену можно визуально расширить или углубить комнату, не прибегая к перепланировке. Вариантов применения зеркал в интерьере множество, осталось определиться с тем, где изготовление зеркал на заказ в Москве выполняется по доступным ценам. Спросите, почему именно на заказ? Зеркало, сделанное на заказ, обойдется дешевле чем покупка готового в магазине. Опять же, изготовление на заказ позволяет сделать зеркало с нужной формой и подходящими типоразмерами.

Где заказать выгодно

В Москве нет дефицита зеркал и приобрести изделие с нужными характеристиками можно в десятках компаний. Но, есть проблема – высокая цена. Впрочем, есть и решение этой проблемы – заказ зеркал в проверенной стекольной мастерской. Уже прямо сейчас можно посетить сайт мастерской по адресу компании и ознакомиться с ассортиментом предложений. Обратите внимание на то, что предприятие специализируется не только на изготовлении зеркал, но и на всем, что так или иначе связано с обработкой стекла. И конечно же, самое важное преимущество заказа в этой мастерской — это отличные цены на весь ассортимент услуг. Посетите сайт стекольной мастерской уже сейчас и убедитесь в этом сами!

На данный момент в стекольной мастерской можно заказать:

Изготовление и обработку зеркал, включая раскрой по требуемым размерам, изготовление зеркал в рамах и без рам, с подсветкой и без, изготовление декоративной плитки, мозаики и зеркальных багет, сборка зеркальных панно и др.

Изготовление и обработку стекла, включая производство стеклянных перегородок, полок, дверей, душевых кабин и прочих строительных конструкций.

Изготовление стеклянной и зеркальной мебели, включая столы и столешницы, тумбы с распашными створками, коммерческие витрины и т.д.

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