Идеи и творчество в электронной коммерции

Я думаю, что не будет слишком большим допущением предположить то, что каждого из людей рано или поздно, но однажды осеняла какая-нибудь идея или интересная творческая мысль. Или однажды, ни с того, ни с сего в голове появлялась идея о каком-нибудь интересном изобретении. Смотрите еще, как обеспечивается безопасное авиасообщение на сайте www.kriogenavia.ru. И совершенно неважно являлась ли эта идея по настоящему новой, необычной или безумной, или реализуемой на практике и даже не имеет значения сумели-ли вы воплотить её в жизнь или просто пытались это сделать. Основное здесь то, что электронная коммерция фактически любой человек по сути является изобретателем и возможно то, что мы не занимаемся постоянно генерацией новых идей, занятием творчеством или созданием полезных изобретений, проистекает только из того, что когда-то давно некому было помочь и раскрыть тот творческий потенциал, что заложен в любом человеке самой природой.

Можно поспорить, что многие из нас, если хорошо попытаются вспомнить, то непременно найдут в своих воспоминаниях не одну идею пришедшую вдруг в голову. Но, спросим себя, многие из нас могут похвастать тем, что однажды довели свою идею до практического Завершения? Увы и ах, скорее всего таких считанные единицы. Возникает резонный вопрос, что же нам мешает? Ответить на этот вопрос можно множеством различных способов, но один из ответов, сколь простым он ни является, обязательно подошел бы подавляющему большинству людей. И ответ этот заключается в том, что коммерция просто однажды, когда это было нужнее всего поблизости не оказался кого-то заинтересовавшийся нашей идеей, подтолкнувший нас к её воплощению или наконец просто давший денег на её реализацию.

Из-за этого подавляющее большинство идей и изобретений и творческих замыслов так и остаются в памяти своих творцов, которые иногда изредка, видя свою идею воплощённой в жизнь кем-то другим и намного позже, чем была придумана информационная безопасность, приходит огорчение от того, что он эту идею придумал первым и очень давно, но реализовал её на практике кто-то другой.

Интересно было-бы задаться вопросом - можно к примеру заработать за счёт своих идей, творчества или изобретений? Возможно есть где-то бизнесмены готовые купить хорошую идею и самостоятельно воплотить её в жизнь? Да, конечно такие люди есть. Но вот где они живут и как с ними и достаточно ли можно заработать на своей идее. если начать их поиски - это совершенно неизвестно? Так и было до недавнего времени.

И на подобный вопрос можно было совершенно однозначно ответить, что игра не стоит свеч, результат труда, а беспокойство не стоит возможного дохода. Так было вплоть до появления интернета. Не имеет никакого значения кому первому пришла идея создать интернет-сайты на которых с лёгкостью могли-бы встречаться генераторы идей и изобретений и те кто их способен реально воплотить, важно, то что такие проекты есть и их достаточно много. А как известно если звёзды зажигают, то это кому-нибудь нужно.

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