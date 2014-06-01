Металлополимерные трубопроводные конструкции - это достижение современной науки и техники. При выборе таких труб следует знать, что они представляют собой скрученный в круг шланг. В их устойчивости к высоким температурам тоже можно не сомневаться (максимальный предел не меньше 95 °С). С экологической точки зрения такие трубы являются безвредными, а также они практически не поддаются коррозии (это отличает их от чистых металлоконструкций), и они не подвержены засорениям, так как достаточно эластичны.

В состав металлополимеров входит алюминий и окружающие его слои полиэтилена, который обладает особой прочностью. При этом толщина стенок таких труб составляет около 2 мм. Металлополимерные трубы возможно применять и для водопровода, и для системы отопления, так как они способны выдержать давление воды тепловых батареях. Как правило, в канализационной системе они не применяются. В процессе покупки металлополимерных труб следует обратить внимание на их цвет. Голубой и синий цвет - это указание на то, что эти трубы предназначаются для холодного водоснабжения (способны выдержать температуру около 30 °С), металлополимерные трубы белого цвета используются для отопительной системы, а также горячего водоснабжения.

Такие трубы обладают особой прочностью, гибкостью и легкостью (к примеру, 10 метров труб из металлополимеров диаметром от 16 до 30 мм. весят около 1-2 кг.). Эти особенности металлополимерных труб значительно облегчают процесс их монтажа. Данный вид труб надежно соединяется с прочим сантехническим оборудованием посредством соответствующих деталей. Что касается срока годности таких труб, то он, как считается, имеет предел не более шестидесяти лет. Что касается недостатков таких труб, то он - один. Это достаточно высокая стоимость металлополимерных труб.

Еще одной областью применения труб из металлополимеров является «теплый» пол. Технология реализуется следующим образом, черновая бетонная стяжка покрывается слоем мастики, на которую для обеспечения теплоизоляции приклеивают аккуратные куски пенопласта. Далее выстилают пол алюминиевой фольгой (она будет способствовать отражению тепловых лучей), и только потом размещают трубу в виде нескольких кругов, максимально закрывая поверхность пола. После этого трубу заливают бетоном (слой не больше 5 см.), который должен застыть до начала работ по устройству лицевого пола. Муром-Бетон предлагает качественный товар на сайте murombeton.ru.

Таким образом, отопительная система располагается в полу, что позволяет теплу равномерно распределяться по квартире, обеспечивая тем самым комфортную температуру. В отличие от традиционных «теплых» полов в помещении, такое решение позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию.

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