Сплав для высокоточных приборов

Прецизионный сплав с маркировкой 32нкд относится к третьей группе по ГОСТ 10994?74, то есть к материалам, имеющим заданный ТКЛР — коэффициент температуры линейного расширения. Обычно при указании в технической документации химических свойств этого сплава, допускается небольшие корректировки в зависимости от желаемого результата. Согласно тому же ГОСТу, сплав может содержать другие химические элементы, кроме никеля (от 31, 5 до 33%) и железа, необходимые придания определенных свойств. Если нужен пошив спецодежды для работы на производстве, обращайтесь на сайт fabrika-sp.ru. Сплав 27кх имеет такую же высокую индукцию насыщения, как 35 НКД.

Все материалы, относящиеся к группе с заданными коэффициентами температур линейных расширений, имеют определенную технологическую или эксплуатационную температуру. Сплавы 32нкд имеют минимальные ТКЛР, и выпускаются в виде холодно и горячекатаных листов, лент, проволок, и кованых и горячекатаных прутков.

Относясь к высоколегированным сплавам, так же как и 27кх, имеющим заданные физико-механические и физические свойства, этот материал требует особой точности химического состава и получается путем применения особой технологии выплавки и обработки. Уникальные свойства сплавов 32нкд с заданными ТКЛР, также как и 27кх, определяются способностями к сохранению линейных размеров и объема в определенном интервале температур. Данный вид сплава относится к материалам с минимальным ТКЛР. Он используется для создания высокоточных деталей, приборов, где необходима высокая точность в условиях определенного колебания температур.

Некоторые свойства сплава 32нкд, так же как и 27кх, такие как минимальное, близкое к нулю, значение ТКЛР, могут быть получены путем закаливанию в специальном температурном режиме (от +830, +840, +850 градусов), в течение 30 минут и охлаждением водой. Все прутки и листы сплавов производятся согласно ГОСТу 14082?78, при этом их химический состав, равно как содержание газов соответствуют требованиям по ГОСТу 10994?74.

Все сплавы классифицируются по виду выпускаемой продукции, по способу их изготовления, виду кромок и качеству поверхности. Их производят в виде прутков или листов, холодно и горячекатаных и кованых, с обрезанными и необрезанными краями, в нормальных или суженных пределах. Минимальный, приближающийся к нулю ТКЛР, придает сплаву 32нкд, так же как и 27кх, уникальные свойства — сохранение постоянных размеров и объемов, в определенном интервале температур (-60 — +100 градусов). Эти свойства позволяют использовать его для создания высокоточных деталей и приборов.

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