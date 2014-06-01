Модная стрижка Боб

Представляем вашему вниманию, не сменный за многие годы тренд, который всегда в моде. Профессиональные парикмахеры выделяют около 10-ти видов этой «вечной» стрижки, которые меняются местами год от года, но каждый раз привносят в моду какие-либо новые детали, техники покраски и методы филировки волос клиенток.

И так, обратим внимание на безусловные хиты этого года. Боб-грибок, характерен своей эллиптической формой челки, которая плавными переходами достигает длины и пышности основных прядей. Форма очень идет обладательницам удлиненных лиц и узких скул, так как такая пышная «шапочка» визуально значительно округляет лицо. Выбирайте также модные аксессуары для этого образа на сайте diezz.ru.

Боб формы «А»

Глубоко филированная длинная челка, состриженная по косой линии, длина стрижки ограничена линией окончания подбородка. Длина челки достигает по длине передних прядей. Перевернутый боб, или оригинальное название этой стрижки inverted bob, — фактически вариант стрижки с коротко подстриженным, а то и выбритым затылком. Этот вариант подходит обладательницам тонких шей, с красивой формой затылочной части головы, ведь он максимально открывает ее и привлекает внимание именно к затылку. Переход застриженной части может иметь разные варианты длины и границ короткой части, а вот передние пряди значительно удлиненные. Этот вариант идеально подходит дамам с круглым лицом и широкими скулами, так как значительно прикрывают их.

Взъерошенный боб

Лучшее решение для стрижки-боб подходящее обладательницам волнистых волос. Стрижка в таком стиле интересна тем, что каждая прядь имеет свою длину, что придает образу легкую бесшабашность, лёгкость и непривычность. Стайлинг для укладки подойдет самый разнообразный, а волнистый волос сам подскажет некоторые ее варианты.

Асимметричный боб

В названии модели заложена основная тема, для выполнения этой стрижки. Одна сторона ее значительно короче другой, но, все же не выбрита, а лишь кардинально подстрижена. Заложенная в этой стрижке, асимметрия выделяет одно ухо, которое возможно украсить массивными украшениями. Кстати, отличным акцентом на ультрамодной стрижке может стать окраска омбре, либо совершенно инновационное балаяж, особенно красиво ниспадают окрашенные таким стилем пряди височных удлиненных частей стрижки боб.

Отдельным писком моды стали пряди, либо полноценная покраска яркой краской всей стрижки-боб. При этом, цвета волос выбраны воистину фантастических, стойких, синих, малиновых и даже изумрудных оттенков с переходами и без них. Все они призваны привлечь внимание к модницам, дать им выделится из однородной толпы.

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