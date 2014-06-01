Новогодние поделки из бумаги своими руками – это оригинальные изделия, которые придадут помещению праздничную атмосферу, а людям подарят светлое настроение Нового года и Рождественских праздников.

Снеговик из бумаги своими руками

Чтобы сделать оригинального Снеговика, который празднично украсит стену или межкомнатную дверь, нужно подготовить:

1 лист бумаги А3 и 2 А4 или ватман;

цветную бумагу и ткань красного цвета;

глазки для игрушек своими руками или пуговицы;

небольшую палку, которая послужит руками для снеговика.

Для того чтобы снеговик получился как на фото, через цветной принтер на бумаге можно распечатать пуговицы в виде снежинок или надписи. А если вас интересует заправка картриджей для принтера, то переходите на сайт https://consol-pro.ru/.

Размер бумаги стоит выбирать исходя из желаемого размера поделки. Если снеговик будет маленький, можно обойтись листами А4, если большой, нужно взять форматы побольше. Нижний шар снеговика – это цилиндр, склеенный из горизонтально скрученной бумаги. Второй шар выполнен таким же образом, только из бумаги меньшего формата. Голова снеговика – это вертикально согнутый лист А4. Когда все шары склеены, на голове снеговика располагают глаза рот и нос (маленький конус из оранжевой бумаги). С помощью бумаги или ткани снеговику делают шапку и перчатки, а также шарфик. Небольшую палку обматывают коричневой цветной бумагой и вставляют ее в отверстие второго шара. Чтобы снеговик стал подвесным украшением, через верхнюю его часть протягивают ленту.

Новогодние фигурки из бумаги

Из цветной бумаги и картона разных цветов можно сделать интересные фигурки, как на фото. Основа любой фигурки – конус из бумаги. Чтобы сделать конус, нужно с помощью циркуля сделать полукруг и склеить края клеем. Дальнейшее оформление фигурки зависит от полета фантазии. Это могут быть Дед Мороз, Ельф, Снеговик, Снегурочка или другие персонажи. Все оформление проходит с помощью цветной бумаги и стразов, для декорирования поделки также можно использовать фетр. Основой выполнения фигурок может стать не только бумажный конус, но и цилиндр. «Одевая» цилиндры из бумаги, можно сделать вот таких милых снеговиков или других персонажей.

Новогодний венок из бумаги на входную дверь

Детали для выполнения:

Картонный круг основа;

Шаблон снежинок трех размеров;

6 картонных кружков.

Основа изделия – картонный круг, на который будут приклеены снеговики и снежинки. На белом картоне с помощью циркуля рисуют 6 кругов, либо вырезают один кружек шаблон и по нему обводят 5 остальных. Разрисовать кружки можно по своему усмотрению. Это могут быть снеговики, деды морозы, елочные игрушки и т. д. По шаблону обводят 6 снежинок большого размера, в центре которых будут кружки с изображениями, 6 маленьких снежинок, как на фото, и одну среднюю, которая будет находиться в центре. Композицию склеивают, в верхней части фиксируют ленту-подвеску. Поделки из бумаги на Новый год станут интересным рукоделием для детей и взрослых, а наряженное своими руками помещение подарит тепло и уют в период зимних праздников.

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...