Хотите приобрести алмазные коронки?

Так называют насадки, используемые при работе бурильной установки либо перфоратора. Зачем они необходимы? С их помощью удается просверлить отверстия. Причем речь идет не только о бетоне, в список можно добавить асфальт и гранит, иные твердые покрытия. И неважно, на какой стадии находится строительный процесс.

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Отметим, что разные строительные магазины могут по-своему классифицировать сверла. Зачастую основными параметрами являются:

диаметр

мощность

способность подключить разные аксессуары

Алмазные коронки делятся на 2 большие категории – зубчатые и те, что относятся к серии КС. Второй вариант позволяет создать отверстия в бетоне, в иных материалах. Надежным образом крепятся поликристаллические алмазы.

Продукция, что относится к данной серии, может заменить зубчатые твердосплавные аналоги. В данном случае речь идет о безударном методе исполнения. Вот почему удается спасти поверхности от негативного воздействия вибрации.

Часто к ручным перфораторам идет зубчатая коронка, что имеет SDS-хвостовик. На режущей кромке расположены зубья. Прекрасное приобретение, если необходимо в бетоне пробурить отверстия, имеющие диаметр не более 10 см. Но в случае, когда бетон и арматура очень близко находятся друг к другу, возможны повреждения.

С принципом работы такой продукции разобраться несложно. Когда она включается, лобовая часть (там могут быть алмазы) выполняет круговые поступательные движения. При увеличении давления происходит продвижение в определенном направлении. В процессе выполнения работы насадка сильно нагревается. Вот почему матрица способна превратиться в монолит. Это позволяет быстро проходить кирпич да бетон.

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