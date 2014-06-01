Ford раздает новые автомобили бесплатно

В условиях кризиса учиться выживать не только мелкий бизнес. Крупным игрокам тоже приходится придумывать различные ходы по привлечению покупателей. Необычную программу лояльности запустили в Ford.

Американский производитель автомобилей сделал своим клиентам предложение, от которого невозможно отказаться: забирайте машину можно уже сейчас, а первый платеж вносите только через три месяца. Данная программа лояльности в первую очередь касается новых моделей F-150, которые выпускаются в кузове пикап. По статистике это наиболее продаваемое авто в Соединенных Штатах в 2020 году. Следом за F-Series идут Chevrolet Silverado и RAM Pickup. Также в десятку лидеров входят Chevrolet Equinox, Nissan Rogue, Honda Civic и локомотив бренда Toyota - Camry. Такие статистические данные предоставляет американский автомобильный портал Caranddriver.

Процентная ставка составляет 2,9% годовых при рассрочке на 3 года и 4,9%, если покупатель рассчитывается в течение 5 лет. Период рассрочки оговаривается с клиентом индивидуально. Программа предусматривает бонусы, если вы полностью рассчитываетесь за автомобиль наличными: в этом случае скидка на покупку составит 1500$.

Хотя акцент делается на новых пикапах, клиент может бесплатно уехать из салона на любой современной модели Ford. Новый пикап F-150 появился на рынке летом 2020 года. Его стоимость составляет 29000$.

Программа действует на территории США. О расширении географии “даровых авто” в настоящее время ничего не известно. Будет ли действовать программа лояльности на территории России - тоже.

Если на новый автомобиль средств не хватает, можно присмотреться к рынку подержанных машин из Штатов. С выбором транспортного средства помогут в AUTOCAPITAL https://autocapital.by/vehicle_type/car/?fwp_country=iz-ssha . С 2016 года компания оказывает услугу “под ключ”, которая включает в себя не только поиск автомобиля на американских торговых площадках, но и его выкуп, а также доставку в Беларусь и растаможку. Эксперты компании оценят техническое состояние машины по фотографиям и полностью просчитают расходы на его приобретение. В компании помогут сэкономить на доставке, выбрав оптимальный логистический маршрут. Также эксперты знают как пройти растаможку максимально быстро, без лишней бумажной волокиты.

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