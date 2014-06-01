Когда необходимо качественное оборудование

Каждый покупатель, заинтересованный в электротехническом оборудовании, а также в промышленном, может обратиться в компанию «Амторг». Там работают специалисты, для которых комплексные поставки не являются проблемой. Обратившись к ним, удастся приобрести фрикцион УВ3144 или тесламетр.

Данная организация официально представляет нескольких российских производителей. Вот почему многочисленное оборудование поставляется максимально быстро и на очень выгодных для покупателей условиях. Расценки приятные, продукция поставляется прямо с заводов, есть гарантийные обязательства.

Специалисты, имеющие должный опыт, следят за рыночными новинками. Вот почему ассортимент поставок постоянно расширяется. Клиенты – это промышленные предприятия либо торговые организации. Поставщик предлагает разнообразные товары, что позволяет сотрудничать с теми, кто имеет отношение к «нефтянке» и металлургии, к теплоэнергетике. Поставки возможны во все города.

При необходимости специалисты предоставят квалифицированную консультацию, смогут найти ответы на любые вопросы клиентов. Часто предоставляется описание вместе с документацией. В итоге любой сможет найти оптимальный прибор для себя с учетом всех требований, технических характеристик.

Особенности сектора фрикционного

Такая продукция часто интересует заказчиков данной компании. Она применяется в тормозных узлах. Зачем такой элемент необходим? Он помогает спасти оборудование от износа.

Без подобного приобретения не обойтись, если речь идет о пресс-ножницах и прессах, станках и барабанах торможения. Да и про муфты-тормоз забывать не будем. К преимуществам отнесем способность работать в условиях высокой температуры, высокую сопротивляемость возгоранию.

Перед приобретением этой товарной позиции стоит узнать ее габариты. Внутренний диаметр равен 48 см, внешний – 540 мм. И не будем забывать про угол альфа, равный 60 градусов. Плотность материала может достигать значения 2,5 г/см3. Коэффициент трения по чугуну – не более 0,59. Толщина деталей не превышает 5 см.

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