Заказываем разработку сайта

Собственный сайт – необходимость для любого бизнеса, поскольку он представляет организацию на виртуальной площадке и обеспечивает приток новых клиентов. Для того чтобы ресурс был действительно рабочим и привлекал внимание, стоит доверить его создание профессионалам. Качественная разработка сайтов включает несколько этапов работы, начиная со сбора данных по нуждам заказчика, и заканчивая оформлением итогового дизайна для пользователя.

Сколько стоит создание сайта?

Существуют разные виды интернет-ресурсов, каждый из которых закрывает определенные нужды. Для представления интересов фирмы в сети порой достаточно сайта-визитки с описанием рода деятельности и контактными данными. Наиболее обширная и интересная категория – интернет-магазины с возможностью добавления карточек товаров и даже онлайн-оплатой. Каждый такой сайт разрабатывается и настраивается индивидуально под нужды заказчика. Также есть лендинги – посадочные страницы, необходимые для продвижения определенного товара или услуги, яркие и красочные. Крупные компании заказывают корпоративные ресурсы для внутреннего пользования сотрудниками.

Стоимость сайта зависит в первую очередь от его типа, а также от списка требований заказчика и сложности площадки. Менеджер компании BMPL Solutions рассчитает бюджет после получения заявки или звонка. После полного утверждения требований проект берут в работу и занимаются им «под ключ» до момента начала использования клиентом.

Почему именно BMPL Solutions?

Агентство BMPL Solutions обладает многолетним опытом в сфере создания интернет-ресурсов. Основное преимущество организации – сильная команда профессионалов, в силах которой реализовать проект любой сложности. Наработанные алгоритмы позволяют быстро справиться с задачами клиента, предложив именно такой ресурс, который изначально рисовало воображение клиента. В процессе создания сайта специалисты закладывают основы для дальнейшего SEO-продвижения, изначально прописывая грамотную структуру. В дальнейшем это позволит легко заниматься раскруткой ресурса, привлекая клиентов и заработок.

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