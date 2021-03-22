Как устроиться на работу в Словакии



В Словении предостаточно рабочих мест, причем уровень оплаты труда здесь несколько выше. Именно поэтому государство рассматривается разными работниками Украины, причем как со специальностью, так и без квалификации вовсе. Особенности трудоустройства Словакия – страна без побережья. Но, тем не менее, нельзя сказать, что она лишена туристов или трудовых мигрантов. Утроиться на работу здесь сложно, но дело объясняется тем, что тут очень много местных работников. Однако все-таки есть возможность устроиться на работу украинским специалистам, равно как людям без квалификации. Самые большие шансы найти выгодное предложение от работодателей у следующих специалистов:

Врачи, другие медицинские специалисты. Такие работники высоко оцениваются во многих странах, включая Словакию. Но чтобы получить работу, вы должны быть действительно грамотным специалистом, и сможете доказать свои навыки на практике;

Строители. В последнее время требуются операторы, которые будут управлять специальной строительной техникой. На такие должности нанимают людей с образованием. Если же у вас нет образование, можно попробовать устроиться рядовым работником – штукатуром, моляром и т.д.;

Программисты. Опытные компьютерщики тоже высоко оцениваются во всех развитых странах. Но вам нужно ориентироваться во всех современных языках программирования, а также по возможности обрести дополнительные сопутствующие навыки. Хорошо, если будет возможность подтвердить квалификацию дипломами и сертификатами;

Инженеры. Такие специалисты нанимаются в городах с неразвитой инфраструктурой. В Словакии много туристических городов, где требуется строительство новых отелей или гостиниц, ресторанов, многоэтажных зданий и т.д. Если вы не относитесь ни к одной перечисленной сфере, то тоже сможете найти роботу в Словакии. На сайте есть множество различных вакансий, среди которых вы сможете подобрать что-то подходящее. Можно также воспользоваться услугами трудовых агентов, которые сами просмотрят биржи труда Словакии, и предложат вам на выбор несколько вариантов.

Как трудоустроиться?

Официальное трудоустройство – сложный процесс. Особенно, когда он ориентирован на другую страну, пусть даже соседскую. Если вы планируете трудоустраиваться в официальном порядке, то потребуется действовать по инструкции:

Поиски работодателя. Выполняются самостоятельно или через агентство. Найти оба варианта для украинцев удобнее всего на указанном выше сайте. Обсуждение с нанимателем трудовых моментов. Хорошо, если у вас есть знание языка, либо наниматель может с вами поговорить на вашем языке. Тогда сможете точно разобраться в тонкостях и нюансах рабочего процесса. Подписание трудового контракта. Выполняется только после того, как вы придете к полному устному соглашению по всем имеющимся вопросам. Также крайне важно прочитать контракт перед подписанием. Если переговоры велись между работодателем и работникам через переводчика, хорошо, когда договор составляется на двух языках. Получение разрешения на рабочую поездку в Словакию. Поскольку у вас уже будет на руках трудовой договор, никаких проблем с получением разрешения не возникнет. Обращение в Консульство Словакии. Здесь вы получаете рабочую визу. Впоследствии сможете работать на территории страны полностью официально. Рабочая виза выдается на определенный срок, выходить за рамки которого нельзя, иначе впоследствии повторить трудовую поездку не удастся. Непосредственно переезд. Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с информацией на различных форумах, которая поможет правильно собрать вещи, взять с собой предметы первой необходимости. Естественно, лучше иметь при себе немного денег, чтобы вы смогли прожить до своей первой зарплаты. Таким образом, любая трудовая миграция в первую очередь связана с расходами, а уже потом – с заработком. Обратите внимание, когда вы являетесь хорошим специалистом, и та или иная словацкая компания нанимает вас, хочет подписать трудовой договор, то она же будет обеспечивать всяким содействием в вопросе оформления документов. Тогда Консульство пойдет вам навстречу, и выдаст рабочую визу без задержек. Некоторые компании при трудоустройстве предлагают полный социальный пакет – медицинское обслуживание при необходимости, перелет, проживание и т.д. Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Множество потенциальных трудовых мигрантов пытаются найти работу за границей разными способами. Чаще всего они предпочитают сотрудничать с трудовыми агентами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с несколькими биржами, или даже непосредственно работодателями. Через агентов подбирается около 30% рабочих мест в различных странах. Если вас интересует стоимость защитной спецодежды , то заходите на сайт u-formsnab.ru.В Словении предостаточно рабочих мест, причем уровень оплаты труда здесь несколько выше. Именно поэтому государство рассматривается разными работниками Украины, причем как со специальностью, так и без квалификации вовсе. Особенности трудоустройства Словакия – страна без побережья. Но, тем не менее, нельзя сказать, что она лишена туристов или трудовых мигрантов. Утроиться на работу здесь сложно, но дело объясняется тем, что тут очень много местных работников. Однако все-таки есть возможность устроиться на работу украинским специалистам, равно как людям без квалификации. Самые большие шансы найти выгодное предложение от работодателей у следующих специалистов:На сайте есть множество различных вакансий, среди которых вы сможете подобрать что-то подходящее. Можно также воспользоваться услугами трудовых агентов, которые сами просмотрят биржи труда Словакии, и предложат вам на выбор несколько вариантов.Официальное трудоустройство – сложный процесс. Особенно, когда он ориентирован на другую страну, пусть даже соседскую. Если вы планируете трудоустраиваться в официальном порядке, то потребуется действовать по инструкции:Таким образом, любая трудовая миграция в первую очередь связана с расходами, а уже потом – с заработком. Обратите внимание, когда вы являетесь хорошим специалистом, и та или иная словацкая компания нанимает вас, хочет подписать трудовой договор, то она же будет обеспечивать всяким содействием в вопросе оформления документов. Тогда Консульство пойдет вам навстречу, и выдаст рабочую визу без задержек. Некоторые компании при трудоустройстве предлагают полный социальный пакет – медицинское обслуживание при необходимости, перелет, проживание и т.д.